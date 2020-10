1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Nürnberg empfängt am heutigen Freitag den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag nicht über ein 2:2 beim FC St. Pauli hinauskam, holte der Karlsruher SC nach drei Niederlagen endlich die ersten Zähler. Der KSC gewann überraschend deutlich mit 3:0 gegen den SV Sandhausen und gab die Rote Laterne somit an die Würzburger Kickers ab.

1. FC Nürnberg vs. Karlsruher SC heute live: Anpfiff und Ort

Der FCN empfängt den Karlsruher SC am heutigen Freitag (23. Oktober) um 18.30 Uhr. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion, welches früher den Namen Frankenstadion trug, in Nürnberg. Fans sind aufgrund der hohen Coronazahlen in Bayern nicht zugelassen.

"Der Club bedauert, dass am Freitagabend keine Fans zur Unterstützung der Mannschaft ins Max-Morlock-Stadion dürfen, hat aber natürlich vollstes Verständnis für die Entscheidung, schließlich steht der Schutz der Gesundheit an allererster Stelle", teilten die Franken am vergangenen Dienstag mit. Zuvor waren noch jeweils mehr als 6.000 Zuschauer bei den Heimspielen der Nürnberger zugelassen.

Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut in Nürnberg aber einen Wert von mehr als 55 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

© imago images / Sportfoto Rudel

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC heute live im TV und Livestream

Alle Partien der 2. Bundesliga werden in der Saison 2020/21 live und exklusiv von Sky übertragen. Somit könnt Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Solltet Ihr kein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzen, könnt Ihr euch das Sportpaket mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Wer kein Sky-Abo abschließen möchte, kann auch auf DAZN zurückgreifen . Der Streaminganbieter zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der jeweiligen Spiele der 1. und 2. Bundesliga. Darüber hinaus hat DAZN 40 Spiele aus dem Oberhaus sowie die über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live im Programm.

2. Liga: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC heute im Liveticker

Wenn Ihr unterwegs seid, aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben wollt, ist SPOX die richtige Anlaufstelle. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Highlights der Partie des 1. FC Nürnberg gegen den KSC.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC: Voraussichtliche Aufstellung

So könnten die beiden Teams heute auflaufen:

FCN: Mathenia - Mühl, Erras, Jäger - Sorg, Geis, Behrens, Nürnberger - Hack, Dovedan - Frey

Mathenia - Mühl, Erras, Jäger - Sorg, Geis, Behrens, Nürnberger - Hack, Dovedan - Frey KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Carlson - Fröde, Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Hofmann, Pourie

2. Liga: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag