2. Bundesliga: Jahn Regensburg gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga trifft Jahn Regensburg auf den 1. FC Nürnberg. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jahn Regensburg gegen 1. FC Nürnberg: Termin, Uhrzeit und Ort

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und dem 1. FC Nürnberg wird am Freitag (18. September) um 18.30 Uhr angepfiffen. Regensburg empfängt die Gäste aus Nürnberg im Jahnstadion, das 15.210 Zuschauer beheimaten kann.

Aufgrund der Coronapandemie wird in der kommenden Testphase in der 2. Bundesliga vorerst nur ein Bruchteil der Kapazität in allen Arenen genutz. Die Zuschauer müssen sich zudem an spezielle Hygienevorgaben halten.

FC Nürnberg: Saisonbilanzen seit dem Abstieg 2014

Saison Liga Platz Torbilanz Punkte Zuschauerschnitt 2014/15 2. Bundesliga 9. 42:47 45 30.743 2015/16 2. Bundesliga 3. 68:41 65 30.709 2016/17 2. Bundesliga 12. 46:52 42 28.834 2017/18 2. Bundesliga 2. 61:39 60 30.522 2018/19 1. Bundesliga 18. 26:68 19 40.072 2019/20 2. Bundesliga 16. 45:58 37 29.618

2. Bundesliga, 1. Spieltag: Regensburg gegen Nürnberg heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Regensburg und Nürnberg läuft heute nicht live im frei empfänglichen Fernsehen. Ab 18 Uhr in der morgigen ARD-Sportschau laufen Zusammenfassungen aller bis dahin beendeten Spiele der 2. Bundesliga.

Die Partie läuft live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3, wo Kommentator Holger Pfandt Euch erwartet. Ihr könnt auch die Freitags-Konferenz mit Moderator Hartmut von Kameke auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen, wo je nach Spielsituation und den Ereignissen zwischen Regensburg - Nürnberg und dem Parallelspiel Hamburger SV- Fortuna Düsseldorf gewechselt wird. Sowohl die Konferenz als auch die Vorberichterstattung zu den Einzelspielen beginnt um 18 Uhr.

Die Übertragungen könnt Ihr als Sky-Kunden auch mit der SkyGo-App oder dem Sky Ticket im Livestream empfangen.

2. Bundesliga, 1. Spieltag: Regensburg gegen Nürnberg heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs? Kein Problem, die SPOX-Liveticker halten euch auf dem Laufenden. Der Ticker versorgt euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Regensburg.

Hier entlang zum Liveticker Regensburg - Nürnberg

2. Bundesliga: Die Ansetzungen am 1. Spieltag