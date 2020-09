Hannover 96 - KSC (Karlsruher SC) heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 1. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Hannover 96 den Karlsuher SC. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während Hannover 96 das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal mit 3:2 bei den Würzburger Kickers gewann, flog der Karlsruher SC aus dem Wettbewerb. Der KSC unterlag im eigenen Stadion dem Bundesligisten Union Berlin knapp mit 0:1. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 117. Minute, nachdem nach 90 Minuten noch keine Tore gefallen waren.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hannover 96 vs. KSC: Spielort und Anpfiff

Die Begegnung am 1. Spieltag der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC steigt am heutigen Samstag (19. September) um 13 Uhr. Gespielt wird in der HDI Arena in der niedersächsischen Hauptstadt.

Nach der neuen Regelung von Bund und Länder dürfen wieder 20 Prozent Zuschauer der jeweiligen Kapazitäten in die Stadien. Allerdings sind für die Partie H96 gegen KSC nur 500 Fans zugelassen, da die Umsetzung der Corona-Verordnung von der Landesregierung noch angepasst werden muss.

"Wir hätten natürlich sehr gern schon gegen Karlsruhe vor mehr als 500 Zuschauern gespielt und waren für diesen Fall vorbereitet, respektieren aber die Entscheidung der Politik", sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind am Mittwoch. "Wir werden die neue 20-Prozent-Regelung im Derby gegen Braunschweig umsetzen und freuen uns dort auf die Unterstützung von 9800 Zuschauern."

Hannover 96 - Karlsruher SC heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die 2. Bundesliga weiterhin nicht sehen. Auch in der Saison 2020/21 besitzt der Bezahlsender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Liga. Die Partie zwischen Hannover 96 und dem Karlsruher SC könnt Ihr somit entweder einzeln oder in der Konferenz mit den zwei Parallelspielen verfolgen.

Außerdem stellt der Pay-TV-Sender seinen Kunden Livetsreams zur Verfügung. So könnt Ihr zwischen SkyGo oder dem monatlich erwerbbaren SkyTicket wählen.

Wer kein Abonnement besitzt, aber die wichtigsten Szenen trotzdem schnell sehen möchte, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst bietet sowohl zur 1. als auch zur 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an. Zudem werden 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus live gezeigt. Das Abo kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

© imago images / Rudel

2. Liga: Hannover 96 gegen den KSC heute im Liveticker

Wer immer auf dem neusten Stand sein will, kann bei SPOX auf den ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker-Kalender des heutigen Samstags.

2. Bundesliga: Der Spieltag im Überblick