2. Bundesliga, Relegation: FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute im Liveticker

Nach dem 2:0 im Hinspiel für den 1. FC Nürnberg steht dem FC Ingolstadt im Relegations-Rückspiel eine große Herausforderung (18.15 Uhr live auf DAZN). Schafft der Klub den Klassenerhalt? Oder kehren die Schnanzer zurück in die 2. Liga? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga-Relegation: FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg - 0:0

8. Erras hebt den Ball über die Viererkette hinweg in die Lauf von Ishak. Das Zuspiel ist aber etwas zu spitz, der Stürmer bekommt die Kugel nicht unter Kontrolle.

6. Die Gäste lassen den Ball lange durch die eigenen Reihen laufen. Noch geht Ingolstadt nicht das komplette Risiko. Tomas Oral sprach vor der Partie von 'langen 90 Minuten' und von 'Geduld'

4. Kleines Missverständnis zwischen Mühl und Mathenia bei einem Rückpass. Doch der Keeper kommt noch rechtzeitig aus seinem Kasten und klärt mit einem Befreiungsschlag.

2. Kutschke wirft sich gleich mit aller Kraft in das erste Luftduell. Hier sollen früh körperliche Signale an den Gegner gesendet werden. Ingolstadt startet ungewöhnlich mit einem 4-1-4-1-System. Thalhammer ist das Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld.

1. Das Spiel läuft. Schiedsrichter ist Christian Dingert. Er war in dieser Spielzeit in allen drei oberen Ligen mit der Pfeife am Werk.

vor Beginn In der Geschichte der Relegation ist es bislang nur einem Team gelungen, eine Niederlage mit zwei Toren im Rückspiel noch zu drehen. Darmstadt stieg trotz einer 1:3-Hinspielniederlage in Bielefeld sensationell mit einem 4:2-Auswärtssieg in die 2. Bundesliga auf.

Vor Beginn: Klub-Trainer Jens Keller tauscht im Vergleich zum Hinspiel nur einmal (Mühl für Mavropanos), bei Ingolstadt kehrt Kapitän und Toptorschütze Stefan Kutschke zurück in die Startelf. Außerdem spielen Heinloth und Bilbija (für Beister, Kaya und Eckert Ayensa).

Vor Beginn: Die Aufstlellungen sind da! So gehen der FCI und der Klub in die Partie:

FC Ingolstadt: Knaller - Heinloth , Antonitsch , Schröck , Gaus - Paulsen , Thalhammer , Krauße , Elva - Kutschke , Bilbija

Knaller - Heinloth , Antonitsch , Schröck , Gaus - Paulsen , Thalhammer , Krauße , Elva - Kutschke , Bilbija 1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini , Sörensen , Mühl , Handwerker - Erras , H. Behrens , Hack , Nürnberger - Zrelak , Ishak

Vor Beginn: "Wir gehen ins Spiel, um auf gar keinen Fall ein Gegentor zu kassieren. Aber wir müssen auch nicht unbedingt 3:0 gewinnen", sagte FCI-Coach Thomas Oral zur Ausgangslage. Klar ist aber: Die Schnazer brauchen mindestens zwei eigene Treffer, um zumindest die Verlängerung zu erzwingen.

Vor Beginn: Im Hinspiel konnte Fabian Nürnberger dem 1. FC Nürnberg mit einem Doppelpack eine glänzende Ausgangslage bescheren. Der FC Ingolstadt steht hingegen mit dem Rücken zur Wand.

Vor Beginn: Los geht's im Audi-Sportpark um 18.15 Uhr. Als Schiedsrichter ist Christian Dingert aus Gries im Einsatz.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Relegations-Rückspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg.

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Die vergangenen Begegnungen