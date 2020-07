1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt, Relegation: Übertragung im TV und Livestream

In der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga treffen der 1. FC Nürnberg und der FC Ingolstadt 04 aufeinander. Welcher TV-Sender das Spiel überträgt und wie Ihr es im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt 04: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt 04 findet am kommenden Dienstag, den 07. Juli statt. Anstoß ist um 18.15 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Auch in der Relegation werden die Spiele ohne Zuschauer ausgetragen.

Wer überträgt 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt 04 live im TV und Livestream?

Die Relegationsspiele der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt werden live im Free-TV übertragen. Der Sender ZDF überträgt die Partie live und in voller Länge. Zusätzlich übertragen auch die Streamingdienste DAZN und Prime Video die Spiele.

Datum Uhrzeit Heim Gast Sender Di, 07.07.2020 18.15 Uhr 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt ZDF / DAZN / Aamzon Prime Video Sa, 11.07.2020 18.15 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg ZDF / DAZN / Aamzon Prime Video

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt im Liveticker

Wer kein Zugriff auf das Bewegtbild hat, kann bei SPOX das Spiel auch kostenlos im Liveticker verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker-Kalendar!

2. Bundesliga: Die Abschlusstabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Arminia Bielefeld 34 65:30 35 68 2. VfB Stuttgart 34 62:41 21 58 3. 1. FC Heidenheim 34 45:36 9 55 4. Hamburger SV 34 62:46 16 54 5. SV Darmstadt 98 34 48:43 5 52 6. Hannover 96 34 54:49 5 48 7. FC Erzgebirge Aue 34 46:48 -2 47 8. VfL Bochum 34 53:51 2 46 9. SpVgg Greuther Fürth 34 46:45 1 44 10. SV Sandhausen 34 43:45 -2 43 11. Holstein Kiel 34 53:56 -3 43 12. SSV Jahn Regensburg 34 50:56 -6 43 13. VfL Osnabrück 34 46:48 -2 40 14. FC Sankt Pauli 34 41:50 -9 39 15. Karlsruher SC 34 45:56 -11 37 16. 1. FC Nürnberg 34 45:58 -13 37 17. SV Wehen Wiesbaden 34 45:65 -20 34 18. SG Dynamo Dresden 34 32:58 -26 32

3. Liga: Die Abschlusstabelle