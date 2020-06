Mal wieder Neustart beim HSV: Doch mit wem und unter welchen Bedingungen?

In Hamburg herrscht Tristesse - schon wieder. Jahr für Jahr verpasst der HSV seine Ziele. Die Verantwortlichen sind ratlos und die Perspektiven werden zunehmend schlechter.

Dieter Hecking versammelte am Montag seine völlig niedergeschlagene Mannschaft noch einmal im Volkspark.

Der Trainer des Hamburger SV richtete einige Worte an Kapitän Aaron Hunt und Co., er sprach über die verkorkste Saison, die tags zuvor höchst peinlich zu Ende gegangen war. Und er wagte vor dem Abschied in den Urlaub einen Blick in die Zukunft - die womöglich ohne ihn stattfinden könnte.

Am Dienstag läuft Heckings Vertrag aus. Nach dem Verpassen der Relegation durch das desaströse 1:5 gegen den SV Sandhausen am Sonntag erscheint es höchst fraglich, ob der 55-Jährige bei den Hanseaten ein neues Arbeitspapier erhält. Doch die Personalie des Trainers ist nur ein kleines Teil im Scherbenhaufen, den die Hanseaten nun zusammenkehren müssen. Auch finanziell wird es wohl deutlich enger.

Netzreaktionen zum HSV-Debakel: Unsere Erwartungen waren gering, aber ... HOLY FUCK!!! © imago images 1/14 Der HSV hat es trotz überragender Schützenhilfe von Bielefeld nicht geschafft, einen Punkt gegen Sandhausen und damit Platz 3 zu holen. Stattdessen gab's ein 1:5, bei dem sogar Dennis Diekmeier traf. Netzreaktionen sind Pflicht! © imago images/@FLUESSIIII 2/14 Social Media und der Zeitgeist! Der Düsenflüß erlaubt sich einen Corona-Spaß. © imago images/@ReichweinDennis 3/14 Klaus Kinski als HSV-Trainer ... diese Konstellation sollte man sich für ein paar Minuten mit geschlossenen Augen gönnen. © imago images/@Adi_Maslo 4/14 Aus der Rubrik: "Ausgerechnet!" Es war selbstredend Dennis Diekmeiers erstes Tor im Volksparkstadion. © imago images/@otzelot 5/14 "Unsere Erwartungen an Euch waren gering, aber ...." - den Rest kann jeder selbst übersetzen. Holy Fuck aber auch! © imago images/@schaumermal 6/14 Etwas krude Idee von schaumermal, aber wer weiß: Alternative Fakten gibt es immer wieder. © imago images 7/14 Ohne Worte. © imago images/@Rebel731 8/14 Das muss man auch mal sagen: Für Sandhausen ging es um nichts mehr und die Jungs haben trotzdem Vollgas gegeben. Von wegen Wettbwerbsverzerrung und so. © imago images/@bjoerniniho 9/14 Da macht sich einer Sorgen, dass es irgendwann keinen Trainer für den HSV mehr geben wird. Dieter Hecking hat sich dazu noch nicht geäußert. © imago images/@VSchnieders 10/14 Da ist Volker Schnieders vermutlich nicht der einzige. Und phasenweise hat der HSV ja auch gespielt, als wäre der Konkurrenz einen Schritt voraus. Phasenweise. © imago images/@werder_fan72 11/14 Tja, so ist das. Es war übrigens Diekmeiers zweites Saisontor und damit auch sein zweites Karrieretor als Profi. © imago images/@RCSiemann 12/14 Okay, vorhersehbarer Joke, aber man darf sicher mal dran denken. © imago images/@dennisbohnhof 13/14 Jetzt muss man aber mal eine Lanze für den HSV brechen: Hätte Köln in Hamburg und Sandhausen in Bremen gespielt ... wer weiß wie das ausgegangen wäre? © imago images 14/14 Schönes Wortspiel und aus Hamburger Sicht leider nur zu wahr ...

Jansen: "Populismus ist fehl am Platz"

"Es ist fehl am Platze, jetzt in Populismus zu verfallen", sagte der mächtige Klub-Präsident Marcell Jansen bei Sky kurz nach dem Verpassen der Relegation zur Trainerfrage. Er kündigte an, die Ereignisse vom Sonntag erst einmal sacken zu lassen. Zumindest für ein, zwei Tage. Doch dann muss eine Entscheidung her. Eine Phase ohne klare Führungsstruktur auf sportlicher Ebene kann sich der Klub schlicht nicht leisten, er muss die Planungen schnell vorantreiben.

Der HSV wird den Gürtel dabei enger schnallen müssen und finanziell wohl künftig keine so herausgehobene Position im Bundesliga-Unterhaus mehr einnehmen. Sportchef Jonas Boldt hatte schon angekündigt, dass der Verkauf von Leistungsträgern kein Tabu mehr ist, sollte der HSV den Aufstieg nicht schaffen. Tim Leibold, der nach dem Abpfiff bittere Tränen verdrückte, steht beispielsweise beim VfB Stuttgart auf dem Zettel. Ein erneuter, größerer Umbruch kündigt sich an.

Dabei wird der HSV wohl erst einmal nicht auf die Unterstützung von Milliardär und Anteilseigner Klaus-Michael Kühne setzen können. Es dringt durch, dass der 83-Jährige wenig Lust auf weitere Investments verspürt. Kühne hielt auch die Namensrechte am Volksparkstadion für vier Millionen Euro pro Jahr. Bisher hat man sich nicht auf eine Verlängerung einigen können.

Der Auftritt gegen Sandhausen dürfte Kühnes Spaß am HSV nicht vergrößert haben, zudem könnte laut des Hamburger Abendblatts auch Hauptsponsor Emirates von einer Austiegsklausel Gebrauch machen.

Van der Vaart stärkt Hecking den Rücken

Der sechsmalige deutsche Meister und dreimalige Pokalsieger kommt einfach nicht mehr aus dem Negativstrudel heraus. Vom "peinlichsten HSV aller Zeiten" schrieb die Bild-Zeitung am Montag, vom "tiefsten Tiefpunkt" in der einst so ruhmreichen Historie berichtete die Hamburger Morgenpost. Und das Abendblatt titelte treffend: "Der Zusammenbruch".

Hecking sieht sich dabei in der Verantwortung, aber er stellte auch ein Versagen des gesamten Gebildes fest. "Wir haben das als großes Ganzes angefangen. Und genauso sind wir jetzt als großes Ganzes gescheitert", sagte er. Hecking und auch Boldt hatten zuletzt anklingen lassen, dass ein "weiterer gemeinsamer Weg vorstellbar" ist - auch in der zweiten Liga.

Ex-Star Rafael van der Vaart würde weiter auf Hecking setzen. "Wie oft hat man denn schon den Trainer gewechselt?", fragte der 37-Jährige in der Bild-Zeitung: "Wenn keine Qualität da ist, könnten auch Mourinho oder Guardiola Trainer sein. Es würde nichts bringen." Stattdessen sollten die Spieler gewechselt werden.

In Hamburg steht mal wieder alles in Frage.