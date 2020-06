2. Bundesliga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 31. Spieltag

Arminia Bielefeld ist nach der Nullnummer gegen Sandhausen weiterhin ungeschlagen in diesem Kalenderjahr. Der HSV erkämpfte sich zudem einen späten Sieg in Dresden. Der VfB Stuttgart muss am Sonntag zum Derby beim abstiegsbedrohten KSC ran. Die Tabelle und Ergebnisse der 2. Bundesliga im Überblick.

Alle Ergebnisse des 31. Spieltags der 2. Bundesliga im Überblick.

2. Bundesliga: Die Spiele und Ergebnisse vom 31. Spieltag

Datum Anstoß Heim Ergebnis Auswärts 12.06.2020 18:30 Dynamo Dresden 0:1 Hamburger SV 12.06.2020 18.30 SV Sandhausen 0:0 Arminia Bielefeld 13.06.2020 13.00 1. FC Nürnberg -:- SpVgg Greuther Fürth 13.06.2020 13.00 1. FC Heidenheim -:- Jahn Regensburg 13.06.2020 13.00 Holstein Kiel -:- SV Wehen Wiesbaden 13.06.2020 13.00 VfL Osnabrück -:- VfL Bochum 14.06.2020 13.30 FC St. Pauli -:- Erzgebirge Aue 14.06.2020 13.30 SV Darmstadt 98 -:- Hannover 96 14.06.2020 13.30 Karlsruher SC -:- VfB Stuttgart

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag