Greuther Fürth - SV Sandhausen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Start des 30. Spieltags der 2. Bundesliga treten Greuther Fürth und der SV Sandhausen gegeneinander an. Wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Greuther Fürth vs. SV Sandhausen: Ort, Datum, Anpfiff

Greuther Fürth empfängt die Gäste aus Sandhausen heute Abend, am Freitag (05. Juni), um 18.30 Uhr. Die Partie findet im Stadion am Sportpark Ronhof in Fürth statt, das normalerweise bis zu 18.000 Besuchern Einlass gewährt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Spiele in der Bundesliga und 2. Liga in Deutschland aktuell unter Ausschluss der Zuschauer ausgetragen.

Greuther Fürth vs. SV Sandhausen live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Greuther Fürth und dem SV Sandhausen wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 18 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 & HD mit Kommentator Holger Pfandt. Ausschnitte der Partie könnt Ihr auch in der Freitagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD verfolgen. Beide Angebote sind auch von unterwegs abzurufen, sowohl mit der "Sky Go"-App als auch mit dem Sky Ticket.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Highlights aller Spiele der ersten und zweiten Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff. Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein Monatsabo dort 11,99 Euro, das Jahresabonnement kostet 119,99 Euro.

Greuther Fürth vs. SV Sandhausen im Liveticker

Wer weder auf Sky noch auf DAZN zugreifen kann, dem bietet SPOX einen kostenlosen Liveticker zum Spiel. Dadurch verpasst Ihr garantiert keine Spielszene beider Mannschaften.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker Greuther Fürth - SV Sandhausen.

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 30. Spieltag

Datum Heim Gast 05.06. 18:30 Uhr VfL Bochum FC Sankt Pauli 05.06. 18:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Sandhausen 06.06. 13:00 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 06.06. 13:00 Uhr Jahn Regensburg SV Darmstadt 98 06.06. 13:00 Uhr SV Wehen SG Dynamo Dresden 07.06. 13:30 Uhr VfB Stuttgart VfL Osnabrück 07.06. 13:30 Uhr Hannover 96 Heidenheim 07.06. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue Karlsruher SC 08.06. 20:30 Uhr Hamburger SV Holstein Kiel

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Für beide Mannschaften geht es in dieser Saison um nichts mehr. "Ich bin froh, dass wir 43 Punkte haben und die Saison bald zu Ende ist", erklärte Greuther-Coach Stefan Ruthenbeck nach dem Unentschieden gegen Darmstadt.