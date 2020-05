HSV gegen Arminia Bielefeld: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: Heute empfängt der HSV die Arminia aus Bielefeld. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr bei SPOX.

HSV gegen Arminia Bielefeld: Wann und wo rollt der Ball heute?

Los gehts am heutigen Sonntag, den 24. Mai, um 13.30 Uhr. Zeitgleich starten zwei weitere Spiele in der 2. Bundesliga, unter anderem empfängt Holstein Kiel den VfB Stuttgart.

Gespielt wird im Volksparkstadion zu Hamburg. In die 1963 eröffnete Arena passen 57.000 Zuschauer, gespielt wird auf Hybridrasen.

HSV gegen Arminia Bielefeld: TV-Übertragung, Free-TV, Livestream

Mit Livebildern versorgt Euch heute Sky. Der Pay-TV-Sender hat in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga und bietet Euch an jedem Spieltag sowohl die Einzelspiele als auch - bei mehreren Spielen gleichzeitig - eine Konferenz an.

Streamen könnt Ihr das heutige Spitzenspiel entweder via SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder über Sky Ticket.

Ihr wollt lieber im Free-TV dabei sein? Dann seid Ihr bei Sky Sport News HD richtig. Der frei empfangbare Sender überträgt an diesem Sonntag nochmals die Konferenz der 2. Bundesliga live und in voller Länge.

2. Bundesliga im Liveticker: Hamburger SV gegen Arminia Bielefeld

Auch bei uns verpasst Ihr nichts vom Spitzenspiel: Mit unserem Liveticker seid Ihr immer auf der Höhe des Geschehens.

Zweiter gegen Erster: Spitzenspiel im Volksparkstadion

Wenn der HSV heute die Arminia aus Bielefeld empfängt, treffen die beiden aktuell besten Mannschaften der 2. Bundesliga aufeinander. Während die Ostwestfalen von der Tabellenspitze grüßen, ist der HSV ärgster Verfolger.

Einholen können die Hamburger ihre Kontrahenten um den Aufstieg heute allerdings nicht, trennen die beiden Klubs aktuell doch sieben Punkte. Vielmehr muss der HSV nach hinten schauen: Punktgleich lauern die Verfolger aus Stuttgart auf einen Punktverlust der Hanseaten.

Im Hinspiel trennten sich der Hamburger SV und die Arminia übrigens 1:1 - und das überaus schmeichelhaft für die damals gastgebenden Bielefelder. Die Führung durch Hinterseer (21.) glich Fabian Klos in Hälfte zwei nach einer Ecke per Kopf aus, zuvor hatte es allerdings einen kniffligen Zweikampf zwischen Voglsammer und Vagnoman gegeben.

Insgesamt bleibt die Statistik zwischen den beiden Klubs in der 2. Bundesliga damit ausgeglichen: In drei Partien gewannen beide Klubs jeweils einmal, dazu kommt das Unentschieden aus dem Hinspiel.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle