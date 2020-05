2. Liga: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Nachdem auch die 2. Liga ihren Betrieb nach der Corona-Zwangspause wieder aufgenommen hat, findet nun der 27. Spieltag im Unterhaus statt. Wir zeigen Euch, wann die Partien für den kommenden Spieltag angesetzt sind und wo Ihr live dabei sein könnt.

2. Liga: Hitziger Neustart

Der Neustart nach der Corona-Zwangspause in der zweiten Bundesliga verlief durchaus aufregend. Schon in den ersten fünf Minuten fielen in den vier Samstagsspielen zwei Tore - und es hagelte einmal Rot.

Wegen einer Notbremse flog der frühere HSV- und jetztige Sandhausen-Profi Dennis Diekmeier nach nur wenigen Minuten vom Platz. Eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung des Unparteiischen, der den Gastgebern von Erzgebirge Aue zudem einen Elfmeter zusprach. Dimitrij Nazarov verwandelte den Strafstoß ohne Probleme.

2. Liga: Spitzenduell zwischen HSV und Arminia Bielefeld

An diesem Spieltag werden alle Augen in den hohen Norden gerichtet sein. Der Hamburger SV empfängt Tabellenführer Arminia Bielefeld im Volksparkstadion. Die beiden Kontrahenten befinden sich im direkten Duell um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus, der HSV liegt knapp vor dem VfB Stuttgart auf Platz zwei. Mit einem Sieg könnten die Rothosen Druck auf die Westfalen in der Saison-Endphase ausüben.

2. Liga: Alle Spiele live im TV und Livestream

Alles beim Alten bleibt bei den TV-Rechten zur 2. Liga: Alle Spiele sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Beim Pay-TV-Sender steht neben einer Übertragung im TV auch ein Livestream via Sky Go und Sky Ticket bereit. Letzteres kann auch ohne Abo gebucht werden.

Eine Besonderheit gibt es allerdings am Sonntag: Nach der Sonntagskonferenz am 26. Spieltag ist auch die am 27. Spieltag ausnahmsweise im Free-TV bei Sky Sport News HD empfangbar. So sollen auch Fußball-Fans ohne Pay-TV-Abonnement nach der Corona-Pause mit Live-Fußball versorgt werden.

2. Liga: Die Highlights bei DAZN sehen

Bei DAZN sind bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights jedes Spiels der Bundesliga und 2. Liga abrufbar. Neben ausgewählten Bundesligaspielen zeigt der Streaming-Dienst auch ausgewählte Spiele der Ligue 1, Primera Division, Serie A, Europa League und Champions League. Auch die US-Ligen MLB, NHL, NFL und NBA sind bei DAZN vertreten.

Nach dem kostenlosen Probemonat bei DAZN kostet ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

2. Liga: Der 27. Spieltag im Überblick

Los geht es am Freitag mit den Abstiegskandidaten Nürnberg und Wehen, die auf Aue beziehungsweise Heidenheim treffen. Der VfB Stuttgart reist am Sonntag zu Holstein Kiel.