2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga, dem zweiten Spieltag nach der langen Coronapause, empfängt der 1. FC Nürnberg Erzgebirge Aue. Wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in unserem Artikel.

Du willst die Highlights der 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach dem Spielende sehen? Dann schnappe dir jetzt den DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue: Ansetzung, Ort, Datum, Uhrzeit

Das Aufeinandertreffen der Nürnberger und ihrer Gäste aus Sachsen steigt am Freitag, dem 22. Mai 2020, um 18.30 Uhr in Nürnberg. Austragungsort des Spiels wird das Max-Morlock-Stadion sein, das normalerweise bis zu 50.000 Zuschauern Platz bietet. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Coronakrise wird das Spiel allerdings vor leeren Zuschauerrängen stattfinden.

Hier seht ihr nochmal alle Informationen in der Übersicht:

Datum: 22.5.2020

22.5.2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue: Das Spiel im TV und Livestream

Auch am 27. Spieltag zeigt Sky zwar Teile des Spieltags der 2. Bundesliga im Free-TV, das Spiel zwischen Nürnberg und Aue fällt allerdings nicht darunter. Nur die Konferenz am Sonntag wird auch ohne Pay-TV-Abo zu sehen sein.

Sky-Kunden können die Einzelpartie allerdings wie gewohnt verfolgen. Via Sky Go kann die Begegnung auch von einem mobilen Gerät verfolgt werden, wer kein Sky-Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Auf DAZN können zudem bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie angesehen werden. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Wer noch kein DAZN-Abo hat, kann zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.

© imago images

1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue: 2. Bundesliga im Liveticker

Wer das Spiel am Freitagabend nicht live im TV verfolgen kann oder verfolgen will, der kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine der wichtigsten Szenen des Spiels.

Zum Liveticker der Partie zwischen Nürnberg und Aue gelangt Ihr hier, zur ausführlichen Liveticker-Übersicht kommt Ihr hier.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag