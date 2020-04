Hamburger SV, News und Gerüchte: HSV plant drei interne Testspiele vor Liga-Restart

Der HSV will vor Wiederbeginn der Liga drei interne Testspiele absolvieren. HSV-Ersatzkeeper Julian Pollersbeck wehrt sich gegen Vorwürfe, er sei unprofessionell. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

HSV-News: Hecking plant drei Testspiele vor Liga-Neustart

Wenn die komplette Mannschaft wieder gemeinsam trainieren darf, plant Trainer Dieter Hecking drei interne Testspiele "elf gegen elf", damit die Mannschaft wieder in Rythmus kommt. Das berichtet die Bild. Am Dienstag starteten die Hamburger in die dritte Trainingswoche, jedoch weiterhin in Kleingruppen mit je sechs Feldspielern, einem Torwart und einem Trainer. Die Einheiten werden im Laufe des Tages in drei Schichten im Volksparkstadion geheim absolviert.

Die Spieler sind motiviert. "Es wäre eine große Freude, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen. Ich denke, wir wären fit, wenn es losgehen sollte. Wir hatten bislang ein Top-Training. Ich denke auch, dass die bisherigen Kleingruppen-Einheiten uns gut getan haben", wird Innenverteidiger Rick van Drongelen von der Bild zitiert.

Es wird auch geprüft, ob U21-Spieler Anssi Suhonen aus Finnland einreisen darf, um den Kader zu verbreitern. Falls am 9. Mai die Liga wieder losgeht, hat Hecking zweieinhalb Wochen Zeit um seine Truppe für den Aufstiegskampf vorzubereiten.

Pollersbeck weist Anschuldigungen zurück: "Habe immer alles gegeben"

HSV-Ersatzkeeper Julian Pollersbeck hat auf die Vorwürfe, er sei unprofessionell, geantwortet. "Ich glaube, dass es niemanden glücklich machen würde, wenn er über sich falsche Behauptungen liest. Ich kann auf jeden Fall von mir sagen, dass ich sowohl im Training als auch in den Spielen immer alles gegeben habe und geben werde", sagte er gegenüber Rautenperle.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison noch Stammkeeper, bis er von Daniel Heuer Fernandes abgelöst wurde. Jetzt meldet sich Pollersbeck mit einer Kampfansage zurück. "Ferro ist die Nummer eins, weil er gut spielt. Natürlich würde ich nie nein sagen, wenn der Trainer mich fragt, im Gegenteil. Aber es wäre vermessen, jetzt irgendwas zu erwarten. Ich kann nur weiter arbeiten und alles geben."

Ob er in Zukunft wieder als Nummer eins tätig sein wird, bleibt offen. "Er wird sich strecken müssen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking in der MOPO. Pollerbecks Vertrag läuft noch bis 2021

Kompany, Boateng und Co.: Die Top-11 der HSV-Abgänge © imago images 1/12 Auf DAZN könnt Ihr den Europa-League-Klassiker von 2009 zwischen dem HSV und Werder Bremen am heutigen Samstag, den 18. April, um 15.30 Uhr noch einmal in voller Länge erleben. Anlässlich dessen zeigen wir euch die Top-11 der HSV-Abgänge. © imago images 2/12 TOR - JAROSLAV DROBNY: Sechs Jahre lang stand er beim HSV unter Vertrag, nach einer Saison als Stammkeeper wurde ihm Rene Adler vor die Nase gesetzt. Insgesamt 84 Spiele im HSV-Trikot, heute bei Dynamo Ceske Budejovice in der tschechischen Heimat. © imago images 3/12 ABWEHR - VINCENT KOMPANY: Nach seinem Wechsel auf die Insel holte er als Kapitän von Manchester City vier Meistertitel und avancierte zur Klub-Legende. 2019 ging es zu seinem Heimatverein RSC Anderlecht zurück, wo er als Spielertrainer fungiert. © getty 4/12 JONATHAN TAH: Aus der eigenen Jugend kommend schaffte es Tah immerhin auf 20 Profi-Einsätze für den HSV. Erst nach seinem Wechsel nach Leverkusen stieg er aber zum Nationalspieler auf. © getty 5/12 JEROME BOATENG: Kam 2007 aus Berlin nach Hamburg, wo er drei Jahre spielte. Anschließend folgten seine Wechsel zu ManCity und zu den Bayern, sieben Meistertitel, ein Champions-League-Sieg und die Weltmeisterschaft - fast immer als Stammspieler. © getty 6/12 MITTELFELD - KEREM DEMIRBAY: Nur drei BL-Spiele für den HSV stehen in Demirbays Vita zu Buche. Der Klub verlieh ihn nach Kaiserslautern und Düsseldorf, bevor er in Hoffenheim und Leverkusen den Durchbruch schaffte. Mittlerweile sogar Nationalspieler. © imago images 7/12 NIGEL DE JONG: Die Karriere des Defensiv-Raubeins startete von 2006 bis 2009 an der Elbe. Dann folgten Stationen bei City, beim AC Mailand, L.A. Galaxy, Galatasaray, Mainz und in Katar. Aktuell spielt er beim dortigen Tabellenletzten Al Shahania. © imago images 8/12 VALON BEHRAMI: Nach einigen erfolgreichen Jahren in Italien unterschrieb der Schweizer 2014 in Hamburg. Nach nur einem Jahr war das Bundesliga-Kapitel aber wieder Geschichte, mittlerweile ist er wieder in der Serie A gelandet, beim FC Genua. © imago images 9/12 FILIP KOSTIC: Von 2016 bis 2018 für den HSV aktiv (9 Tore in 65 Spielen). Wurde sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart als Transfer-Flop verlacht, in Frankfurt ist er jedoch nach dem Abgang der Büffelherde größter Hoffnungs- und Leistungsträger. © getty 10/12 ANGRIFF - HEUNG-MIN SON: Schon in der Jugend galt der Südkoreaner als großes Talent. In 78 Spielen erzielte er 20 Tore, dann ging es über Leverkusen nach Tottenham. Für die Spurs geht er seit 2015 erfolgreich auf Torejagd (83 Tore in 220 Spielen). © imago images 11/12 HAKAN CALHANOGLU: An der Elbe ist man mit den Freistoßkünsten des Türken bestens vertraut, in Hamburg entwickelte er sich zum Stammspieler. Nach dem Fast-Abstieg 2014 wollte er aber weg, erst ging es nach Leverkusen, 2017 dann zum AC Mailand. © imago images 12/12 LUCA WALDSCHMIDT: Mit seinem ersten BL-Tor gegen Wolfsburg 2017 verhinderte er die erneute Relegation für den HSV. Nach dem Abstieg ein Jahr später ging es nach Freiburg, wo er Shootingstar und nun sogar A-Nationalspieler ist.

