2. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Mit einem Sieg könnten die Stuttgarter die Führung Bielefelds auf drei Punkte halbieren. Wie, wo und wann Ihr das Topspiel der zweiten Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld: Uhrzeit, Stadion, Schiedsrichter

Das Spitzenduell der zweiten Bundesliga wird heute, am Montag, den 9. März, um 20:30 Uhr starten. Der VfB wird die Gäste aus Bielefeld in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart empfangen, die 60.449 Zuschauern Einlass gewährt.

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Bastian Dankert Assistenten : Markus Häcker, Oliver Lossius

: Markus Häcker, Oliver Lossius Vierter Offizieller: Patrick Hanslbauer

Patrick Hanslbauer VAR : Florian Heft

: Florian Heft VAR-Assistent: Tim Skorczyk

Zweite Liga: Stuttgart gegen Bielefeld heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden nicht im deutschen Free-TV übertragen. Nur eine Zusammenfassung des Spiels, wird es am Montagabend ab 22.15 Uhr auf RTL Nitro zu sehen geben.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:00 Uhr mit Kommentator Hansi Küpper und Moderator Yannick Erkenbrecher. Sky zeigt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live und in voller Länge. Alle Partien sind auch im Livestream verfügbar, entweder über die SkyGo-App oder das SkyTicket.

Highlights des Spiels werden 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN verfügbar sein. Dort findet Ihr ausgewählte Spiele der ersten Bundesliga sowie alle Highlights der ersten und zweiten Bundesliga. Damit ist das Fußballangebot dort noch lange nicht zu Ende, DAZN zeigt alle Spiele der Serie A, Ligue 1, Primera Division und Europa League live und exklusiv in voller Länge. Die Rechte an der Champions League teilt sich der Streamingservice zu gleichen Teilen mit Sky.

Wer ein breites Angebot an Sportarten sucht, ist bei DAZN auch genau richtig. Wintersport, Snooker, Basketball, Darts, Baseball, Boxen, American Football, Tennis, Motorsport, Radsport und noch vieles mehr ist im Angebot des "Netflix' des Sports" einbegriffen.

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kriegt Ihr für 119,99 Euro.

2. Bundesliga: VfB gegen Arminia heute im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Dort könnt ihr alles Wissenswerte um das Geschehen in der Mercedes-Benz Arena live mitlesen.

Hier entlang zum Liveticker Stuttgart gegen Bielefeld.

