2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen KSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Heidenheim am 25. Spieltag den Karlsruher SC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live in TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Heidenheim - KSC: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie ist um 13 Uhr am heutigen Samstag, den 7. März. Gespielt wird in der Heidenheimer Voith-Arena, die Platz für 15.000 Zuschauer bietet. Folgendes Schiedsrichterteam wurde mit der Leitung des Spiels beauftragt:

Schiedsrichter: Christian Dingert

Christian Dingert Assistenten: Tobias Christ, Christian Dietz

Tobias Christ, Christian Dietz Vierter Offizieller: Tobias Schultes

Tobias Schultes Video-Assistent: Johann Pfeifer

1. FC Heidenheim gegen Karlsruher SC: Übertragung im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in der Saison 2019/20 alle Spiele der 2. Bundesliga. Die Übertragung der Partie zwischen Heidenheim und dem KSC beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 12.30 Uhr. Kommentator Jürgen Schmitz begleitet euch dabei durch die Partie. Auch in der Konferenz könnt Ihr das Spiel bei Sky verfolgen.

Zusätzlich zur klassischen TV-Übertragung zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel auch im Livestream via Sky Go und Sky Ticket .

Der Streamingdienst DAZN zeigt 40 Minuten nach Ende der Partie alle Highlights des Spiels. Auf DAZN könnt Ihr neben den Highlights der 2. Bundesliga auch Spiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, der Ligue 1, Serie A und LaLiga sehen. Ebenfalls im DAZN-Angebot enthalten sind Übertragungen der NBA, NFL, NHL und MLB, sowie unter anderem Tennis, Boxen, UFC, Wintersport und Darts.

Heidenheim - Karlsruhe: Die 2. Bundesliga im SPOX-Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen könnt, ist der Liveticker von SPOX die richtige Lösung für Euch. Heidenheim gegen Darmstadt könnt Ihr sowohl im Einzelticker, als auch in unserem Konferenzticker verfolgen.

1. FC Heidenheim - KSC: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Mannschaften das Spiel beginnen:

1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Mohr, Griesbeck - Otto, Kleindienst

Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Mohr, Griesbeck - Otto, Kleindienst Karlsruher SC: Uphoff - Stiefler, Gordon, Pisot, Carlson - Wanitzek, Groiß, Gondorf - Camoglu, Hofmann, Ben-Hatira

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Bei einem Sieg könnten die Heidenheimer nach Punkten mit dem HSV gleichziehen. Der KSC würde hingegen bei einem eigenen Erfolg drei wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.