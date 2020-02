VfL Osnabrück gegen 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Nürnberg ist zur 21. Spielrunde der 2. Bundesliga am heutigen Samstag in Osnabrück zu Gast. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen? Jetzt DAZN sichern!

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg: Spielbeginn, Austragungsort, Unparteiischer

Austragungsort der heutigen Partie ist das 16.100 Zuschauer fassende Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Der Anpfiff soll um 13 Uhr unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Reichel erfolgen.

© getty

Osnabrück gegen Nürnberg heute live im TV und Livestream

Sky Sport besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und zeigt auch das Duell zwischen Osnabrück und Nürnberg live und in voller Länge. Ab 12.30 Uhr startet die Übertragung aus Osnabrück mit Kommentator Torsten Kunde. Wer die Partie lieber auf einem mobilen Endgerät mitverfolgen will, bekommt mit SkyGo einen Livestream zur Verfügung gestellt. Alle Nicht-Sky-Abonnenten können mit SkyTicket einen einmaligen Tagespass kaufen.

Osnabrück vs. 1. FCN: SPOX-Liveticker

Auch SPOX ist live mit dabei. In unserem Liveticker - wahlweise Einzelspiel oder Konferenz - seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg: Die OPTA-Facts zum Spiel

Der VfL Osnabrück ist seit sechs Pflichtspielen gegen den 1. FC Nürnberg sieglos: In 2. Liga gab es ein Remis und vier Niederlagen, zudem im Oktober 2017 eine 2:3-Heimniederlage im DFB-Pokal (2. Runde).

Der 1. FC Nürnberg gewann nur 48 Prozent seiner Zweikämpfe - das ist der schwächste Wert in der laufenden Zweitliga-Saison.

Mit 27 Punkten nach 20 Spielen spielt der VfL Osnabrück seine beste Zweitliga-Saison seit 1992/93 (umgerechnet ebenfalls 27 Zähler). Besser waren die Lila-Weißen zuletzt 1987/88 (umgerechnet 32 Punkte).

Johannes Geis legte am 20. Spieltag bereits sein sechstes Tor auf - das übertreffen nur Marvin Wanitzek (KSC) und der Ex-St.-Paulianer Mats Möller Daehli (je sieben Assists).

Osnabrück gegen Nürnberg: Die voraussichtlichen Startformationen

VfL Osnabrück: Körber - Gugganig, van Aken, Trapp - Ajdini, U. Taffertshofer, Heyer, Agu - Ouahim, Alvarez - Girth

Es fehlen: Amenyido (Achillessehnenreizung), Blacha (Gelb-Rot-Sperre), Klaas (Muskelverletzung), Konrad (Adduktorenprobleme).

1. FC Nürnberg: Mathenia - Sorg, Sörensen, Mavropanos, Heise - Geis, Nürnberger - Hack, H. Behrens, Schleusener - Zrelak

Es fehlen: Dornebusch (Innenbandanriss am Ellbogen), Mi. Frey (Gelb-Rot-Sperre), Iuri Medeiros (Rückstand nach Sehnenentzündung), Klandt (Achillessehnenriss), Misidjan (Reha nach Kreuzbandriss), Valentini (Rückstand nach Innenbandriss im Knie).

VfL Osnabrück vs. 1. FC Nürnberg: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 1:0 25.10.2017 DFB-Pokal VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 2:3 13.05.2009 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg VfL Osnabrück 2:0 28.11.2008 2. Bundesliga VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 1:1 07.05.2004 2. Bundesliga VfL Osnabrück 1. FC Nürnberg 3:4

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle