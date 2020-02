Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das heutige Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück am 22. Spieltag der 2. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit 0:3 (0:1) unterlag der Karlsruher SC im Hinspiel am 5. Spieltag beim VfL Osnabrück.

Marcos Alvarez (22./48.) mit einem Doppelpack und Jost van Aken (80.) sorgten für die Treffer des VfL.

Karlsruher SC vs. VfL Osnabrück: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Rückspiel steigt nun am heutigen Sonntag, 16. Februar 2020, im Karlsruher Wildparkstadion, das 26.699 Zuschauern Platz bietet.

Wie gewohnt am Sonntagnachmittag in der 2. Liga, wird Schiedsrichter Florian Badstübner die Partie um 13.30 Uhr anpfeifen. Unterstützt wird der Unparteiische von:

Patrick Hanslbauer, Roman Potemkin (Assistenten)

Tobias Schultes (Vierter Offizieller)

Christian Dietz (VAR)

Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream

Im TV ist das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück wie alle anderen Spiele in der 2. Liga ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV Sender hat neben dem Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 auch eine Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 im Programm.

Als Moderator agiert Hartmut von Kameke und Kommentator der Partie ist Sven Haist.

Außerdem gibt es für alle Abonnenten die Möglichkeit, via Sky Go auf einen Livestream zuzugreifen. Nicht-Abonnenenten können via Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

Karlsruher SC vs. VfL Osnabrück heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbild? Kein Problem, wir von SPOX sorgen für Abhilfe und bieten Euch einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker zum Spiel Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück.

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben einer Konferenz mit allen drei Spielen am heutigen Sonntag auch Liveticker zur Bundesliga und vielen weiteren sportlichen Großevents.

Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück: Die voraussichtlichen Aufstellungen

"Das alles Entscheidende ist, die Mannschaft braucht gottverdammt ein Tor", gibt KSC-Cheftrainer Christian Eichner die Marschrichtung für das Heimspiel vor. Verzichten muss der 37-Jährige dabei auf Kyoung-Rok Choi (Reha nach Kreuzbandriss), Marco Djuricin (Knieverletzung), Janis Hanek (Adduktorenprobleme), Damian Roßbach (Rotsperre).

So könnte der Karlsruher SC beginnen:

Uphoff - Stiefler, Gordon, Pisot, Carlson - Groiß, Gondorf - Ben-Hatira, Wanitzek, Lorenz - Hofmann

Aber auch Daniel Thioune stehen bei weitem nicht alle Spieler zur Verfügung. Mit Etienne Amenyido (Achillessehnenreizung), Simon Haubrock (Trainingsrückstand), Sebastian Klaas (Trainingsrückstand) und Thomas Konrad (Trainingsrückstand) fallen vier Spieler aus.

Mit folgender Elf könnte der VfL Osnabrück starten:

Körber - Heyer, Gugganig, van Aken - Blacha, Taffertshofer - Agu, Ajdini - Ouahim, Alvarez - Ceesay

2. Liga: Der 22. Spieltag im Überblick

Zeitgleich zum Spiel des Karlsruher SC finden in der 2. Liga am Sonntagnachmittag wie gewohnt zwei weitere Partien statt. Alle Spiele am 22. Spieltag im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsamannschaft Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg Freitag, 14. Februar 2020 (18.30 Uhr) FC St. Pauli Dynamo Dresden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Hannover 96 Hamburger SV Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) Jahn Regensburg SV Wehen Wiesbaden Samstag, 15. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) SV Darmstadt 98 SV Sandhausen Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Erzgebirge Aue Holstein Kiel Sonntag, 16. Februar 2020 (13.30 Uhr) Karlsruher SC VfL Osnabrück Montag, 17. Februar 2020 (20.30 Uhr) VfL Bochum VfB Stuttgart

2. Liga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Nur drei Punkte trennen den Karlsruher SC (20 Zähler) von Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden (17), gegen den VfL Osnabrück (27) müssen daher schleunigst Punkte her um die Klasse zu halten. Die Tabelle nach den ersten 21 Spielen: