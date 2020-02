2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wir von SPOX wissen wie und wo Ihr alle Spiele in der 2. Liga am heutigen Samstagnachmittag live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Mit uns verpasst Ihr garantiert nichts.

Die Highlights aller Spiele der 2. Liga kannst Du mit dem DAZN-Probemonat bereits 40 Minuten nach Abpfiff kostenlos sehen.

Von Abstiegskampf bis Aufstiegsrennen ist am heutigen Samstagnachmittag, dem 22. Februar 2020, in der 2. Bundesliga alles geboten. Insgesamt werden vier Partien zeitgleich ausgetragen. Mit dabei der VfB Stutgart, der Hamburger SV, der 1. FC Heidenheim, der VfL Bochum, Jahn Regensburg, der FC Sankt Pauli und Dynamo Dresden.

© getty

Das Highlight des heutigen Zweitliga-Samstags ist sicherlich das Hamburg-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli.

2. Liga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr alle Spiele in der 2. Liga nur bei Sky verfolgen. Der Pay-TV Sender besitzt in der laufenden Saison die Rechte an der 2. Liga und überträgt alle Partien sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Die Übertragung mit Moderator Peter Hardenacke beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 am heutigen Samstag bereits um 12.30 Uhr. Dann erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Spiele und das Derby in Hamburg wissen müsst.

Zudem bietet der Pay-TV-Anbieter via SkyGo allen Abonnenten einen kostenpflichtigen Livestream an. Nicht-Kunden können auf SkyTicket einen Tagespass erwerben.

2. Liga heute im SPOX-Liveticker

Für alle Fußballfans die kein Ticket fürs Stadion und keinen Zugang zu Bewegtbild haben, haben wir bei SPOX die Lösung. Mit unseren ausführlichen und kostenlosen Livetickern verpasst Ihr garantiert nichts. Hier geht's zu den den Tickern:

Zusätzlich zu den Einzelspielen findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender eine Konferenz mit allen vier Spielen am heutigen Samstagnachmittag sowie zahlreiche weitere sportliche Highlights.

2. Liga: Der 23. Spieltag im Überblick

Vier Partien finden am heutigen Samstagnachmittag um 13 Uhr in der 2. Liga zeitgleich statt. Alle Spiele des 23. Spieltags im Überblick:

Datum und Uhrzeit Heim Gast 21.02., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 21.02., 18.30 Uhr SV Wehen SpVgg Greuther Fürth 22.02., 13 Uhr SG Dynamo Dresden VfL Bochum 22.02., 13 Uhr Holstein Kiel Heidenheim 22.02., 13 Uhr VfB Stuttgart Jahn Regensburg 22.02., 13 Uhr Hamburger SV FC Sankt Pauli 23.02., 13.30 Uhr Sandhausen Karlsruher SC 23.02., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98 23.02., 13.30 Uhr Arminia Bielefeld Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Sowohl im Aufstiegsrennen, als auch im Abstiegskampf ist in der laufenden Saison noch alles drin. Die Tabelle vor dem 23. Spieltag: