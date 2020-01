2. Bundesliga - VfB Stuttgart, Spielplan: Partien und Gegner

Während die 1. Bundesliga schon in die Rückrunde gestartet ist, ruht der Ball beim VfB Stuttgart in der 2. Liga noch. SPOX verrät Euch, gegen wen die Schwaben zum Auftakt und in den Wochen danach spielen muss.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfB Stuttgart: Die nächsten Spiele im Überblick

Die 2. Bundesliga beginnt für den VfB Stuttgart wieder am 29. Januar. Dann duellieren sich die Schwaben mit dem 1. FC Heidenheim. Am 5. Februar findet das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen statt.

Datum Uhrzeit Gegner Wettbewerb 24. Januar 13.30 Uhr Dynamo Dresden Freundschaftsspiel 29. Januar 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim (H) 2. Bundesliga 1. Februar 13 Uhr FC St. Pauli (A) 2. Bundesliga 5. Februar 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen (A) DFB-Pokal (Viertelfinale) 8. Februar 13 Uhr Erzgebirge Aue (H) 2. Bundesliga 17. Februar 20.30 Uhr VfL Bochum (A) 2. Bundesliga 22. Februar 13 Uhr SSV Jahn Regensburg (H) 2. Bundesliga 29. Februar 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth (A) 2. Bundesliga

© getty

VfB Stuttgart - Ab-und Zugänge während der Winterpause

Für rund elf Millionen Euro wurde Santiago Ascacibar an Hertha BSC abgegeben. Um den Aufstieg zu schaffen, hat der VfB auf der Trainerbank eine gravierende Veränderung vorgenommen. Tim Walter wurde kurz vor den Weihnachtsfeiertagen entlassen, ehe Pellegrino Matarazo übernahm. Der neue Coach, der unter anderem Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Hoffenheim war, soll das große Ziel mit seiner modernen Trainingsart unter Dach und Fach bringen.

Die Ab- und Zugänge:

Abgänge Zugänge Santiago Ascacibar (Hertha BSC) Darko Churlinov (1. FC Köln) Emiliano Insua (LA Galaxy) Ebenezer Ofori (AIK Solna)

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Der VfB Stuttgart liegt vor dem Ende der Winterpause auf dem dritten Tabellenrang. Die Schwaben sind punktgleich mit dem Hamburger SV. Auf Spitzenreiter Bielefeld hat der VfB drei Punkte Rückstand.