SV Darmstadt 98 gegen den VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr die Partie zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Osnabrück live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Wir von SPOX sorgen dafür, dass Ihr garantiert nichts verpasst.

Mit 4:0 (1:0) setzte sich der VfL Osnabrück im Hinspiel Mitte August vor mehr als 14.000 Zuschauern im Stadion an der Bremer Brücke gegen den 1. FC Heidenheim durch.

Nach der frühen 1:0-Führung durch Etienne Amenyido (16.) schraubten Kevin Wolze (51.), Anas Ouahim (72.) und Marcos Alvarez (79.) das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe.

SV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück: Anstoß, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt ist am heutigen Sonntagnachmittag, 2. Februar 2020, um 13.30 Uhr. Insgesamt haben im Stadion 17.000 Zuschauer Platz. Die Offiziellen der Begegnung:

Schiedsrichter: Lasse Koslowski

Lasse Koslowski Assistenten: Max Burda, Henry Müller

Max Burda, Henry Müller Vierter Offizieller: Nikolai Kimmeyer

Nikolai Kimmeyer VAR: Sven Jablonski

SV Darmstadt 98 gegen den VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Osnabrück könnt Ihr heute wie alle anderen Spiele der 2. Liga live und exklusiv nur auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus und bietet alle Sonntagspartien sowohl in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Moderator Hartmut von Kameke als auch als Einzelspiele an.

Zudem bietet der Pay-TV Sender für alle Fans, die unterwegs sind, einen kostenpflichtigen Livestream an. Alle Kunden können die 2. Liga via SkyGo verfolgen. Für Nicht-Kunden gibt es die Möglichkeit, mit SkyTicket einen Tagespass zu erwerben.

Du willst alle Freitags- und Montagspartien der Fußball-Bundesliga live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat. Worauf wartest du noch?.

SV Darmstadt 98 vs. VfL Osnabrück heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbilder? Kein Problem. Wir von SPOX haben die Lösung für Euch, mit unseren ausführlichen Livetickern seid Ihr bei allen Entscheidungen hautnah dabei und verpasst garantiert nichts. Hier geht's zu den drei Sonntagspartien:

Viele weitere Sportevents findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender .

SV Darmstadt 98 gegen VfL Osnabrück: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Folgende Aufstellungen könnten Dimitrios Grammozis (SV Darmstadt 98) und Daniel Thioune (VfL Osnabrück) in der heutigen Partie aufs Feld schicken:

SV Darmstadt 98: Schuhen - Herrmann, Höhn, Dumic, Holland - Palsson, Paik - Skarke, Kempe, Marvin Mehlem - Dursun

VfL Osnabrück: Körber - Gugganig, van Aken, Trapp - Ajdini, Agu - Taffertshofer, Heyer - Blacha, Ouahim - Heider

Thioune muss mit Amenyido (Achillessehnenreizung), Klaas (Muskelverletzung), Konrad (Adduktorenprobleme) und Kühn (Gelb-Rot-Sperre) auf vier Spieler verzichten. Beim SV Darmstadt hingegen fehlt lediglich Wittek (Kreuzbandriss).

SV Darmstadt 98 vs. VfL Osnabrück: Die Ergebnisse in den letzten Spielen

Bereits seit drei Spielen wartet der SV Darmstadt 98 auf einen Sieg gegen den VfL Osnabrück. Vier der vergangenen fünf Duell fanden jedoch in der 3. Liga statt. Die vergangenen fünf Spiele im Überblick:

Datum Wettbewerb Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis 26. September 2012 3. Liga VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 1:0 16. März 2013 3. Liga SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück 1:0 10. August 2013 3. Liga SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück 0:2 25. Januar 2014 3. Liga VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 1:1 19. August 2019 2. Liga VfL Osnabrück SV Darmstadt 98 4:0 2. Februar 2020 2. Liga SV Darmstadt 98 VfL Osnabrück -

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

Vier Punkte trennen die beiden Teams im Niemandsland der Tabelle. Wenn die Darmstädter den Abstand zum Tabellenkeller halten wollen, solten sie jedoch gegen den VfL dringend punkten. Die Tabelle nach dem 19. Spieltag im Überblick: