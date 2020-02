2. Liga heute live: Die Samstagsspiele des 20. Spieltags im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Samstag zu drei Partien. SPOX stellt Euch die Begegnungen vor und verrät Euch, wo und wann Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unter anderem ist der VfB Stuttgart bei St. Pauli zu Gast. Zudem ist der kriselnde Bundesliga-Absteiger Hannover 96 im Einsatz.

2. Liga heute live: Die Samstagsspiele im Überblick

Alle Partien steigen am heutigen Samstag um 13 Uhr. Hannover, das unter der Woche zum Start in die zweite Saisonhälfte mit 0:1 gegen Jahn Regensburg verlor, empfängt Wehen Wiesbaden. Der SVW rangiert aktuell auf dem Religationsabstiegsplatz.

Wehen ist punktgleich mit dem Karlsruher SC, der auf Holstein Kiel trifft. Während der KSC mit einer 0:1-Pleite bei Tabellenschlusslicht Dresden startete, trennten sich die Störche 1:1 von Darmstadt 98.

Datum Anpfiff Heim Gast 1. Februar 13.00 Uhr Hannover 96 SV Wehen Wiesbaden 1. Februar 13.00 Uhr St. Pauli VfB Stuttgart 1. Februar 13.00 Uhr Karlsruher SC Holstein Kiel

2. Liga: Die Samstagsspiele heute live im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga könnt Ihr in dieser Saison nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Sky besitzt die Rechte an allen Spielen der zweithöchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch die Partien am Samstag live in voller Länge - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Solltet Ihr unterwegs sein, könnt Ihr Sky auch in einem Livestream verfolgen. Kunden des Bezahlsenders können diesen über SkyGo abrufen. Wer kein Abonnent ist, kann sich die Live-Berichterstattung mit dem monatlich kündbaren SkyTicket sichern.

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, die Highlights der 2. Bundesliga bei DAZN zu sehen.

2. Bundesliga heute live: Die Samstagsspiele im Liveticker

Wer das Geschehen auf den Zweitliga-Plätzen in Textform verfolgen möchte, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unseren ausführlichen Livetickern bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zur Tagesübersicht für den 1. Februar.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag