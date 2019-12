SV Darmstadt 98 gegen VfB Stuttgart: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart ist zum Abschluss des 17. Spieltages der 2. Bundesliga bem SV Darmstadt 98 zu Gast. Wo Ihr das Spiel live sehen könnt und was es sonst zur Partie zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

SV Darmstadt vs. VfB Stuttgart: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Austragungsort der Begegnung ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt. Der Spielbeginn ist auf 20.30 Uhr terminiert. Die Leitung übernimmt Schiedsrichter Patrick Ittrich. Ihm assistieren Sascha Thielert und Marcel Pelgrim an der Seitenlinie, Oliver Lossius als Vierter Offizieller sowie Lasse Koslowski als Video-Assistent.

Darmstadt gegen Stuttgart heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und wird dementsprechend auch die heutige Begegnung zwischen Darmstadt und dem VfB Stuttgart live und in voller Länge zeigen. Ab 20 Uhr meldet sich Kommentator Klaus Veltman auf SkySport Bundesliga 1 HD. Mobile Sky-Kunden können mit SkyGo auf einen Livestream zurückgreifen. Mit Sky-Ticket sind auch Nicht-Sky-Kunden auf Abruf live mit dabei.

Bereits 40 Minuten nach Spielende können auf DAZN die Higlights der Partie abgerufen werden.

Darmstadt 98 - VfB Stuttgart: Liveticker

Darmstadt 98 - VfB Stuttgart: Liveticker

SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart: Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt: Schuhen - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik - Heller, Kempe, Marvin Mehlem - Serd. Dursun

Es fehlen: Ozegovic (Adduktorenprobleme), Palsson (Rotsperre), Wittek (Außenbandriss im Knie und Ruptur des vorderen Kreuzbands)

Stuttgart: Bredlow - P. Stenzel, Phillips, Badstuber, Sosa - Endo - Ascacibar, Castro - Wamangituka, P. Förster - Gomez

Es fehlen: Aidonis (nicht berücksichtigt), Grahl (nicht berücksichtigt), Grözinger (Reha nach Meniskus-OP), Hornung (nicht berücksichtigt), Kalajdzic (Reha nach Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss im linken Knie), M. Kaminski (Reha nach Kreuzbandriss im rechten Knie), Kempf (Rotsperre), Mack (Reha nach Knöchelbruch)

Darmstadt vs. Stuttgart: Letzte Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 02.04.16 Bundesliga SV Darmstadt VfB Stuttgart 2:2 01.11.15 Bundesliga VfB Stuttgart SV Darmstadt 2:0 22.05.82 Bundesliga SV Darmstadt VfB Stuttgart 3:3 12.12.81 Bundesliga VfB Stuttgart SV Darmstadt 1:0 09.06.79 Bundesliga SV Darmstadt VfB Stuttgart 1:7

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle