2. Bundesliga: Jahn Regensburg gegen FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SSV Jahn Regensburg empfängt im heutigen Spiel der 2. Bundesliga den FC St. Pauli. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Jahn Regensburg gegen FC St. Pauli: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das heutige Spiel zwischen den beiden Mannschaften findet um 13.30 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist die Continental Arena in Regensburg.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Sven Waschitzki Assistenten: Florian Exner, Philipp Hüwe

Florian Exner, Philipp Hüwe Vierter Offizieller: Manuel Bergmann

Manuel Bergmann VAR: Timo Gerach

Timo Gerach VAR-Assistent: Mitja Stegemann

© getty

2. Liga: Regensburg vs. St. Pauli heute im TV und Livestream sehen

Sky besitzt die Exklusivrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Wenn Ihr Regensburg gegen St. Pauli live sehen möchtet, müsst Ihr dies über den Pay-TV-Sender tun.

Übertragungsstart ist um 13 Uhr. Ihr könnt dann zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel wählen. Kommentator ist Torsten Kunde.

Alternativ könnt Ihr das Programm auch per App streamen - mit SkyGo. So habt Ihr überall Zugriff auf die Ausstrahlung, vorausgesetzt Ihr besitzt ein internetfähiges Endgerät. Den gesamten fünften Spieltag könnte man zudem per SkyTicket erwerben.

Jahn Regensburg gegen St. Pauli: Die 2. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Möchtet Ihr kein Geld ausgeben und dennoch auf dem Laufenden bleiben, könnt Ihr unseren SPOX-Liveticker nutzen. Dort bleibt Ihr immer up to date.

Ihr könnt aber auch alle Spiele des Zweitliga-Spieltags in der Konferenz verfolgen.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor Regensburg vs. St. Pauli