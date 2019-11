2. Bundesliga: VfL Osnabrück gegen VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart gastiert im heutigen Spiel der 2. Bundesliga beim VfL Osnabrück. Alle Infos rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt Euch SPOX.

Der VfB Stuttgart will einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Die Gastgeber aus Osnabrück brauchen dagegen jeden Punkt, um sich gegen den Abstieg zu stemmen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Osnabrück vs. Stuttgart: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Samstag um 13 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Bremen Brücke in Osnabrück.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Nicolas Winter

Nicolas Winter Assistenten: Eric Müller, Lothar Ostheimer

Eric Müller, Lothar Ostheimer Vierter Offizieller: Fabian Maibaum

Fabian Maibaum VAR: Christian Dietz

Christian Dietz VAR-Assistent: Steffen Brütting

2. Liga: Osnabrück gegen Stuttgart heute im TV und Livestream

Eine halbe Stunde vor Beginn startet die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 4, Holger Pfandt wird durch die Begegnung leiten. Alternativ steht Euch bei Sky zur gleichen Uhrzeit auch die Samstagskonferenz zur Auswahl.

Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit dem TV-Gerät. Über die SkyGo-App könnt Ihr das gesamte Programm auch daheim und unterwegs auf Tablets, Smartphones und Co. streamen. Ihr könnt Euch aber auch via SkyTicket einen Tagespass kaufen.

VfL Osnabrück vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER

Wer nicht die Möglichkeit hat, auf Sky mitzufiebern, kann auch bei SPOX vorbeischauen. Hier bieten wir pünktlich zum Anpfiff einen LIVETICKER an, mit dem Ihr nichts verpasst.

Ihr könnt sogar alle Partien des Tages im Konferenz-Ticker verfolgen.

2. Bundesliga: Alle Highlights auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN fasst alle Partien der 2. Bundesliga für Euch zusammen. Die Highlights des jeweiligen Spiels werden 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform und immer montags ab 00.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal DAZN Bundesliga veröffentlicht. Auch bei SPOX findet ihr die Highlights ab diesem Zeitpunkt kostenlos.

Hier könnt Ihr DAZN einen Monat lang gratis testen.

Darüber hinaus findet Ihr die wichtigsten Szenen auch auf Sky Sport News HD. Wie schon die Live-Übertragungen sind die Highlights sowohl auf dem Fernseher als auch auf der Sky-Go-App abrufbar.

Osnabrück gegen Stuttgart: Alle Spiele im Überblick

Beide Mannschaften trafen erst zweimal aufeinander. Und das im DFB-Pokal. Jeweils setzte sich damals der VfB durch.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis DFB-Pokal (1. Runde) 28.08.1982 VfL Osnabrück VfB Stuttgart 0:2 DFB-Pokal (Achtelfinale) 31.01.1981 VfL Osnabrück VfB Stuttgart 1:3

Die Tabelle der 2. Liga vor Osnabrück gegen Stuttgart

Der VfB Stuttgart liegt zwei Punkte hinter dem Spitzenduo aus Bielefeld und Hamburg zurück.