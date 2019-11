VfL Bochum gegen 1. FC Nürnberg: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zur Montagabendpartie des 12. Spieltages der 2. Bundesliga ist der 1. FC Nürnberg beim VfL Bochum zu Gast. SPOX gibt euch alle Informationen zur Begegnung sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

VfL Bochum - 1. FC Nürnberg: Spielort, Spielbeginn, Austragungsort

Ausgetragen wird die Partie im Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Der Anpfiff ist auf 20.30 Uhr terminiert. Matthias Jöllenbeck leitet die Begegnung als Schiedsrichter.

Bochum gegen Nürnberg heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden exklusiv beim Pay-TV-Sender SkySport gezeigt. Ab 20 Uhr startet die Übertragung live aus Bochum mit Kommentator Klaus Veltman. Mir SkyGo steht allen mobilen Usern auch ein Livestream zur Verfügung.

VfL Bochum vs. Nürnberg: Liveticker

Wir bei SPOX stellen einen Liveticker für Euch bereit, mit dem Ihr nichts verpassen werdet.

VfL gegen 1. FCN: Vorschau

Nur wenige Minuten fehlten am vergangenen Dienstag zur großen Sensation. Bis zur 83. Minute führte der VfL Bochum zu Hause im Pokal gegen den haushohen Favoriten FC Bayern München mit 1:0. Erst auf den letzten Metern konnte der Rekordmeister und Titelverteidiger das Spiel noch drehen. Trotz der Niederlage können die Bochumer auf diese Leistung mehr als nur stolz sein und wollen möglichst viel von dem Pokalschwung mit in die Liga nehmen.

Dort steht am Montagabend das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an. Die Franken traten unter der Woche auch im Pokal an, scheiterten aber nach Elfmeterschießen am Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Inder Liga kommen beide Vereine indes nicht wirklich voran: Der VfL konnte in dieser Saison erst einen Sieg feiern und auch die Franken holten in den letzten sieben Partien nur einen Dreier.

Bochum vs. Nürnberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Bochum : Riemann - Soares, Bella-Kotchap, Decarli, Celozzi - Tesche, Losilla - Blum, Lee, Zoller - Wintzeimer

: Riemann - Soares, Bella-Kotchap, Decarli, Celozzi - Tesche, Losilla - Blum, Lee, Zoller - Wintzeimer 1. FC Nürnberg: Lukse - Sorg, Mühl, Erras, Valentini - Jäger - Behrens, Geis, Dovedan, Hack - Frey

VfL Buchum gegen 1. FC Nürnberg: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 25.02.2018 2. Bundesliga VfL Bochum 1. FC Nürnberg 0:0 21.09.2017 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg VfL Bochum 3:1 26.02.2017 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg VfL Bochum 0:1 16.09.2016 2. Bundesliga VfL Bochum 1. FC Nürnberg 5:4 15.02.2016 2. Bundesliga 1. FC Nürnberg VfL Bochum 1:1

