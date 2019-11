2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Karlsruher SC empfängt beim heutigen Montagsspiel der 2. Bundesliga Erzgebirge Aue. Alles rund um dieses Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sehe die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Anpfiff zu dieser Partie ist um 20.30 Uhr. Austragungsort ist der Karlsruher Wildpark.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Sven Waschitzki

Sven Waschitzki Assistenten: Mike Pickel, Florian Exner

Mike Pickel, Florian Exner Vierter Offizieller: Patrick Kessel

Patrick Kessel VAR: Timo Gerach

Timo Gerach VAR-Assistent: Mitja Stegemann

© getty

2. Liga: Karlsruher vs. Aue heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel der Auer in Karlsruhe ist wie alle Begegnungen der 2. Liga live und exklusiv bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragung startet um 20 Uhr. Kommentator des Spiels ist Toni Tomic.

Neben der Übertragung im TV bietet Euch Sky außerdem einen Livestram via SkyGo an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so die Partie sehen.

KSC gegen Aue: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Ohne Sky-Abo oder ohne genügend Datenvolumen für den Livestream könnt Ihr, wie immer, auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen.

Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue: Die letzten fünf Duelle im Überblick

In der Relegation 2018 setzte sich der Erzgebirge Aue durch. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen in der 2. Liga.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Relegation 22.05.2018 Erzgebirge Aue Karlsruher SC 3:1 Relegation 18.05.2018 Karlsruher SC Erzgebirge Aue 0:0 2. Bundesliga 10.03.2017 Erzgebirge Aue Karlsruher SC 1:0 2. Bundesliga 24.09.2016 Karlsruher SC Erzgebirge Aue 2:0 2. Bundesliga 03.05.2015 Erzgebirge Aue Karlsruher SC 3:1

Die Tabelle der 2. Bundesliga vor KSC gegen Aue

Erzgebirge Aue könnte mit einem Sieg auf Rang 4 vorrücken. Für den KSC wäre mit drei Punkten sogar der Sprung auf Platz 6 möglich.