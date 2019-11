2. Bundesliga: Die Freitagsspiele des 15. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga eröffnet am heutigen Freitag ihren 15. Spieltag. SPOX gibt einen Überblick über die stattfindenden Partien und zeigt Euch, wo Ihr diese im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt.

2. Bundesliga: Der 15. Spieltag im Überblick

Zwei Spiele finden am heutigen Freitag statt.

Termin Heim Gast Fr., 29.11.19 Karlsruher SC Jahn Regensburg Fr., 29.11.19 VfL Osnabrück Hamburger SV Sa., 30.11.19 Dynamo Dresden Holstein Kiel Sa., 30.11.19 VfL Bochum Erzgebirge Aue Sa., 30.11.19 1. FC Nürnberg Wehen Wiesbaden Sa., 30.11.19 FC St. Pauli Hannover 96 So., 01.12.19 SV Sandhausen VfB Stuttgart So., 01.12.19 1. FC Heidenheim SpVgg Greuther Fürth So., 01.12.19 SV Darmstadt Arminia Bielefeld

2. Bundesliga: Die Übertragung in TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Alle Partien können dabei im Einzelspiel oder - bei gleichzeitig stattfindenden Begegnungen - in der Konferenz verfolgt werden. Neben der TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden via SkyGo auch einen Livestream an. Über SkyTicket können sogar Nicht-Sky-Kunden heute Abend live mit dabei sein.

2. Bundesliga: Liveticker

Für alle ohne Sky-Abonnement sind wir live mit dabei. In unseren Livetickern tickern wir jedes Spiel des deutschen Unterhauses für Euch mit.

2. Bundesliga: Vorschau

Den Auftakt zum 15. Spieltag machen heute Abend gleich Mal zwei derzeitige Top-Teams der zweiten Liga. Während der Tabellenfünfte Jahn Regensburg beim Karlsruher SC zu Gast ist, muss Tabellenführer Hamburg in Osnabrück ran.

Nach dem Last-Minute-Sieg des HSVs bei Dynamo Dresden haben die Norddeutschen erneut Platz eins übernommen. Möglich machte dies ein Unentschieden von Arminia Bielefeld, die gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus kamen. Heute geht es für die Hanseaten gegen den VfL Osnabrück, der immerhin seit fünf Spielen ungeschlagen ist und sich nach einem schwachen Saisonstart stabilisiert hat.

Ebenfalls einen Lauf hat derzeit Jahn Regensburg. Die Bayern verloren zuletzt am siebten Spieltag beim 1:2 gegen Dynamo Dresden und schlichen sich langsam aber stetig an die Tabellenspitze heran. Neun Punkte ist man von dieser noch entfernt und kann bei einem Dreier gegen den KSC heute auf sechs Zähler heranrücken.

