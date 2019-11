2. Bundesliga live: KSC gegen Jahn Regensburg heute im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga eröffnen heute der KSC und Jahn Regensburg den 15. Spieltag. Wo und wann die Partie stattfindet und wie Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Liga live: Wo und wann spielen der Karlsruher SC und Jahn Regensburg?

Der KSC empfängt Regensburg heute im Wildparkstadion in Karlsruhe, wo knapp 30.000 Fans einen Platz finden. Los geht es dort um 18.30 Uhr.

2. Bundesliga live: KSC gegen Jahn Regensburg heute im TV und Livestream

Wie alle Spiele der 2. Liga könnt Ihr auch dieses auf Sky sehen. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, Jörg Dahlmann wird das Geschehen kommentieren. Parallel läuft außerdem eine Konferenzschaltung, mit der Ihr auch beim zweiten Spiel auf dem Laufenden bleibt.

Das gesamte Programm kann auch via SkyGo empfangen werden. Die App ist für den Computer, das Tablet und das Smartphone verfügbar.

2. Liga zwischen Karlsruhe und Regensburg im Liveticker auf SPOX

Natürlich bieten wir auch auf SPOX wieder einen Liveticker zur Begegnung an. Guckt doch einfach mal in unserem Kalender nach dem Ticker, so verpasst Ihr keine Aktion.

2. Liga: Der 15. Spieltag im Überblick

Parallel zur Partie zwischen dem KSC und Regensburg spielt auch der Tabellenführer Hamburg gegen den VfL Osnabrück. Verfolger Bielefeld ist erst am Sonntag dran. Das sind alle Paarungen:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 29.11.2019 18.30 Uhr VfL Osnabrück Hamburger SV 29.11.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Jahn Regensburg 30.11.2019 13 Uhr 1. FC Nürnberg SV Wehen 30.11.2019 13 Uhr FC Sankt Pauli Hannover 96 30.11.2019 13 Uhr VfL Bochum FC Erzgebirge Aue 30.11.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Holstein Kiel 01.00.2019 13.30 Uhr Heidenheim SpVgg Greuther Fürth 01.00.2019 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 01.00.2019 13.30 Uhr Sandhausen VfB Stuttgart

2. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen von Karlsruhe und Regensburg

So könnten die beiden Trainer ihre Mannschaften morgen aufstellen:

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Fröde, Wanitzek, M. Lorenz - A. Fink, P. Hofmann

Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Fröde, Wanitzek, M. Lorenz - A. Fink, P. Hofmann Regensburg: A. Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Gimber, Besuschkow - Wekesser, Stolze - Grüttner, Albers

2. Bundesliga: Zahlen und Fakten zum KSC und Jahn Regensburg

Der KSC konnte keines der letzten acht Ligaspiele für sich entscheiden, siebenmal spielte Karlsruhe dabei unentschieden.

Regensburg hingegen gewann drei der jüngsten sieben Spiele, viermal erreichte der Klub ein unentschieden.

Nur eine Mannschaft hat im bisherigen Saisonverlauf mehr Gegentreffer kassiert als Karlsruhe, nämlich das Schlusslicht Wiesbaden.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

Regensburg hat sich kurz hinter den Aufstiegsrängen angesiedelt, sechs Punkte trennt den Verein vom drittplatzierten VfB Stuttgart. Der KSC hingegen ist nur zwei Punkte vom Tabellenkeller entfernt. Das ist die aktuelle Tabelle: