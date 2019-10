Der VfB Stuttgart muss vorerst auf seine Stammspieler Daniel Didavi (29) und Borna Sosa (21) verzichten.

Wie der Klub am Samstag mitteilte, hat Didavi beim 1:2 (1:2) gegen den SV Wehen Wiesbaden am Freitag einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Sosa musste wegen einer Gehirnerschütterung über Nacht im Krankenhaus bleiben und muss ebenfalls pausieren.