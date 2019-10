Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der 2. Liga treffen Holstein Kiel und Jahn Regensburg aufeinander und wollen sich mit einem Sieg von den Abstiegsrängen distanzieren. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Liga, Kiel gegen Regenburg: Wann und wo findet die Partie statt?

Die Partie Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg findet am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Holstein-Arena in Kiel.

Sie bietet Platz für 15.034 Zuschauer. Im April 2019 wurde der Bau einer Zusatztribüne mit 2.814 Sitz- und 3.960 Stehplätzen fertiggestellt.

Holstein gegen Jahn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Gastspiel der Regensburger in Kiel ist wie alle Begegnungen der 2. Liga live und exklusiv bei Sky und somit nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zu den Sonntagsspielen die Optionen Einzelspiel und Konferenz an. Somit könnt ihr die Partie Kiel vs. Regensburg entweder auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz oder auf Sky Sport Bundesliga 5 als Einzelspiel verfolgen.

Die Übertragung startet um 13 Uhr mit Moderator Hartmut von Kameke. Kommentator Klaus Veltman führt Euch durch das Einzelspiel. Neben der Übertragung im TV bietet Euch Sky außerdem einen Livestram via Sky Go an.

Wollt Ihr nicht auch das kostenpflichtige Angebot von Sky zurückgreifen, müsst Ihr dennoch nicht auf das Spiel verzichten: SPOX tickert für Euch alle Spiele der 2. Liga und versorgt Euch somit auch mit allen wichtigen Informationen aus Kiel. Hier geht's zum Ticker.

Kiel vs. Regensburg: Die vergangenen Duelle

In der Saison 2016/2017 stiegen Regensburg und Kiel gemeinsam in die 2. Liga auf. Seitdem spricht die Bilanz klar für Holstein: zwei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage.

Termin Liga Heim Auswärts Ergebnis 03.02.2019 2. Liga Holstein Kiel Jahn Regensburg 2:0 26.08.2018 2. Liga Jahn Regensburg Holstein Kiel 0:0 03.02.2018 2. Liga Holstein Kiel Jahn Regensburg 1:1 26.08.2017 2. Liga Jahn Regensburg Holstein Kiel 1:2 29.04.2017 3. Liga Jahn Regensburg Holstein Kiel 0:3

2. Liga: Der 9. Spieltag im Überblick

Am Freitag steht das Heimspiel des ungeschlagenen Tabellenführers VfB Stuttgart gegen Aufsteiger Wehen auf dem Programm. Das Montagsspiel steigt in Osnabrück: Dort ist Überraschungsteam Arminia Bielefeld zu Gast.

Datum Anstoß Heim Auswärts 04.10.2019 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 04.10.2019 18.30 Uhr VfB Stuttgart SV Wehen 05.10.2019 13 Uhr Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 05.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 05.10.2019 13 Uhr Sandhausen FC Erzgebirge Aue 06.10.2019 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Sankt Pauli 06.10.2019 13.30 Uhr Heidenheim VfL Bochum 06.10.2019 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 07.10.2019 20.30 Uhr VfL Osnabrück Arminia Bielefeld

2. Liga: Die Tabelle vor Kiel vs. Regensburg

Spielte Holstein in der Vorsaison lange um den Aufstieg mit, muss der Blick in der aktuellen Spielzeit wieder nach unten gerichtet werden. Immerhin gelang es am vergangenen Wochenende, sich mit einem 3:0 bei Greuther Fürth etwas Luft zu verschaffen. Der Jahn liegt mit identischer Punktzahl einen Rang vor den Kielern.