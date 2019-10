Hamburger SV (HSV) gegen VfB Stuttgart: 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Spitzenspiel im deutschen Unterhaus. Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag zum 11. Spieltag der 2. Bundesliga beim Hamburger SV. SPOX tickert die Begegnung hier live für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER:

Vor Beginn: Mit 22 Toren stellt der Hamburger SV die gefährlichste Offensive der 2. Bundesliga. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison hatten die Hanseaten nach zehn Zweitliga-Spielen lediglich zwölf Treffer auf der Habenseite.

Vor Beginn: Interessanter Fakt: Nach dem 3. Spieltag führte immer eines der beiden Teams die Tabelle der 2. Liga an. Das könnte sich heute ändern, wenn dieses Spiel hier remis endet und gleichzeitig Bielefeld in Dresden siegt.

Vor Beginn: Blicken wir ein wenig auf die Formkurven beider Mannschaften. Aus den vergangenen fünf Spielen glückten der Hecking-Elf nur zwei Siege, der VfB holte zwar einen Dreier mehr, musste aber in den letzten beiden Wochen zwei schmerzhafte Niederlagen einstecken. Negativer Höhepunkt war das 1:2 gegen Wehen, als man den Aufsteiger komplett an die Wand spielte und dennoch verlor.

Vor Beginn: Erster gegen Zweiter, Nord gegen Süd, HSV gegen Stuttgart. Um 13 Uhr wird hier im Volksparkstadion das Zweitliga-Spitzenspiel schlechthin angepfiffen. Der HSV rangiert mit 21 Punkten an der Spitze, einen Zähler weniger hat der VfB bisher gesammelt. Hinter den beiden Teams kommen dann Arminia Bielefeld (19) und Erzgebirge Aue (18). Dahinter wiederum klafft bereits eine kleine Lücke.

Vor Beginn: Walter muss gezwungermaßen reagieren, da Holger Badstuber in der Vorwoche (0:1 gegen Holstein Kiel) mit Gelb-Rot vom Feld marschierte. Für ihn verteidigt Awoudja neben Kapitän Kempf. Doch auch auf den anderen Positionen hat sich etwas getan. Mangala, Karazor und Klement kommen in die Startelf, Ascacibar, Massimo und Castro sind dafür nicht von Beginn an mit dabei.

Vor Beginn: Nach dem 1:1 in Bielefeld, das sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking fast schon "ermauert" hat, stellt der Ex-Gladbach-Coach im Vergleich zur Vorwoche auf zwei Positionen um. Moritz und Jung kommen in die erste Elf, dafür rotieren Letschert und Hinterseer raus.

Vor Beginn: Der Hamburger SV bittet den VfB Stuttgart zum Spitzenspiel in Liga zwei. Auf Platz eins und zwei der Tabelle liegend trennt nur ein Punkt die beiden Traditionsvereine.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 11. Spieltages zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart.

© getty

HSV gegen Stuttgart: Die Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Vagonman, Jung, van Drongelen, Leibold - Dudziak, Moritz, Fein - Jatta, Harnik, Kittel

Zunächst auf der Bank: Mickel, Letschert, David, Hunt, Jairo, Kinsombi, Narey, Hinterseer, Wood

Stuttgart: Kobel - Stenzel, Awoudja, Kempf, Insua - Karazor - Klement, Mangala - Förster - Wamangituka, Gonzalez

Zunächst auf der Bank: Bredlow, Phillips, Ascacibar, Castro, Endo, Klimowicz, Massimo, Coulibaly, Gomez

Hamburg vs. Stuttgart: Übertragung in TV und Stream

Alle Partien des 2. Bundesliga werden exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. So wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Stuttgart live und in voller Länge auf Sky zu sehen sein. Auf SkySport Bundesliga 3 HD beginnt ab 12.30 Uhr wahlweise im TV oder per Livestream die Übertragung. Kommentator ist Jürgen Schmitz.

2. Bundesliga: Tabelle

Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga: