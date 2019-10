2. Liga: Arminia Bielefeld - HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV. Alles rund um das Spiel und der Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und sehe die Highlights der 2. Liga auf DAZN!

Arminia Bielefeld vs. HSV: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Montagabend um 20.30 Uhr statt. Austragungsort dafür ist die SchücoArena in Bielefeld.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Frank Willenborg Assistenten: Holger Henschel, Guido Kleve

Holger Henschel, Guido Kleve Vierter Offizieller: Dr. Riem Hussein

Dr. Riem Hussein VAR: Johann Pfeifer

Johann Pfeifer VAR-Assistent: Arno Blos

© getty

2. Liga: Bielefeld gegen HSV heute live im TV und Livestream

Auf Sky könnt Ihr die Begegnung live und in voller Länge verfolgen. Der Pay-TV-Sender überträgt bereits ab 20 Uhr. Oliver Seidler wird das Ganze für Euch kommentieren, egal ob im TV oder via Sky Go als Livestream am Computer, Tablet oder Smartphone.

40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr Euch die Höhepunkte des Spiels auf DAZN ansehen. Dort findet Ihr darüber hinaus auch Live-Übertragungen der Champions League, Europa League, die Freitagsspiele der Bundesliga und vieles mehr. Monatlich kostet der Streamingdienst 11,99 Euro, im Jahresabo nur 119,99 Euro - vorher könnt Ihr ihn auch einen Monat lang gratis testen.

Bielefeld gegen Hamburger SV: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Die 2. Liga kommt natürlich auch auf SPOX nicht zu kurz. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle Begegnungen, so auch diese.

Arminia Bielefeld gegen HSV: Die letzten Duelle

Das Duell beider Teams gab es in der zweiten Liga bislang zwei Mal. Sowohl der HSV als auch die Arminia gewannen je ein Spiel.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 02.02.2019 Arminia Bielefeld Hamburger SV 2:0 2. Bundesliga 27.08.2018 Hamburger SV Arminia Bielefeld 3:0 Bundesliga 15.02.2009 Hamburger SV Arminia Bielefeld 2:0 Bundesliga 30.08.2008 Arminia Bielefeld Hamburger SV 2:4 Bundesliga 29.03.2008 Hamburger SV Arminia Bielefeld 1:1 Bundesliga 06.10.2007 Arminia Bielefeld Hamburger SV 0:1

Bielefeld vs. HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia-Coach Uwe Neuhaus muss auf folgende Spieler verzichten: Jomaine Consbruch (Innenbandanriss), Brian Behrendt (Kreuzbandoperation) und Nils Quaschner (Knie-OP).

Bei den Gästen kann Dieter Hecking nicht auf Gideon Jung (Oberschenkelzerrung), Ewerton (Syndesmosebandanriss), Christoph Moritz (Schlüsselbeinbruch) und Jan Gyamerah (Wadenbeinbruch) zurückgreifen.

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Hartel, Prietl, Yabo - Soukou, Klos, Voglsammer

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Hartel, Prietl, Yabo - Soukou, Klos, Voglsammer HSV: Heuer Fernandez - Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Kittel, Dudziak - Harnik, Hinterseer, Yatta

2. Liga: Die Tabelle vor Bielefeld gegen Hamburg