2. Liga: SV Sandhausen vs. Erzgebirge Aue heute live im TV, Livestream und Liveticker

Geht der Lauf von Erzgebirge Aue weiter? Das Überraschungsteam der aktuellen 2.-Liga-Saison gastiert heute beim SV Sandhausen. Alle Informationen zur Partie sowie zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

2. Liga, Sandhausen gegen Aue: Anpfiff und Spielort

Die Partie zwischen Sandhausen und Aue ist für den heutigen Samstag angesetzt. Anpfiff der Begegnung ist um 13 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

2. Bundesliga: Sandhausen gegen Aue im TV und Livestream

Sky hat sich die Rechte an der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele live. Am Samstag wird die Partie SVS gegen Aue sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz mit den Parallelspielen Dresden gegen Hannover und Hamburg gegen Greuther Fürth gezeigt.

Ab 12.30 Uhr begrüßt sie Moderator Peter Hardenacke. Ulli Potofski.wird die Begegnung kommentieren.

Darüber hinaus bietet Sky auch Livestreams sowohl zum Einzelspiel als auch zur Konferenz an. Diese sind unter SkyGo oder Sky-Ticket abrufbar.

2. Liga im Liveticker

Solltet ihr nicht auf Bewegtbild zugreifen können, schafft SPOX Abhilfe. Wir haben zu allen Partien der 2. Liga einen Liveticker im Angebot. So auch zum Spiel Sandhausen gegen Aue. Hier entlang.

2. Liga: Vorschau zu Sandhausen gegen Aue

Erzgebirge Aue ist das Überraschungsteam der 2. Liga. Aktuell rangieren die Veilchen auf Platz vier. Nach dem 4:1-Derby-Sieg über Dynamo Dresden geht Aue als klarer Favorit in das Duell mit Sandhausen.

"Wir haben vor Sandhausen sehr großen Respekt. Um dort zu punkten, müssen wir mindestens genauso entschlossen und aggressiv auftreten wie gegen Dresden. Wenn wir nur ein paar Millimeter von der Linie abweichen, wird es ein böses Erwachen geben", bremst Trainer Dirk Schuster die Erwartungshaltung vor dem Spiel.

Bei Sandhausen kam nach dem spektakulären Saisonstart der Motor zuletzt ins Stottern. Nur ein Pünktchen holte der SVS aus den vergangenen drei Partien. Kapitän Dennis Diekmeier fand nach der 0:2-Niederlage gegen St. Pauli deutliche Worte.

"Es waren zu wenig Männer auf dem Platz. Wir müssen Eier zeigen. Hier auf St. Pauli ist eine geile Stimmung, hier ist was los. Da muss man sich zeigen und in den Zweikämpfen da sein", kritisierte der ehemalige Bundesliga-Profi.

© getty

2. Liga: Die Tabelle vor Sandhausen vs. Aue

Aue liegt nur einen Punkt hinter dem Relegationsrang, Sandhausen im dicht gedrängten Mittelfeld der 2. Liga.