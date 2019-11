2. Bundesliga live: FC St. Pauli gegen KSC heute im TV, Livestream und Liveticker

Bereits gestern Abend wurde der 12. Spieltag in der 2. Bundesliga eröffnet, heute geht es mit der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem KSC weiter. Hier gibt es alle Infos zum Spiel sowie seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Um die Highlights der 2. Liga bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff zu sehen

2. Liga: Wo und wann spielen St. Pauli und der KSC?

Wie immer empfängt der FC St. Pauli seine Gäste im Millerntor-Stadion in der Hansestadt Hamburg. Gegen 13 Uhr pfeift Christof Günsch dort die Begegnung an, an den Seitenlinien sind seine Assistenten Markus Häcker und Julius Martenstein im Einsatz.

2. Bundesliga live: FC St. Pauli gegen KSC heute im TV und Livestream

Spiele der 2. Liga werden in voller Länge exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Zwanzig Minuten vor dem Anpfiff könnt Ihr dort einschalten, Jaron Steiner wird die Partie für Euch kommentieren. Alternativ zum Fernseher könnt Ihr den Kick via Sky Go auch auf Euren mobilen Endgeräten verfolgen.

Die Highlights findet Ihr übrigens bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN. Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst Spiele der Bundesliga, der Champions League, der Europa League und vieler weiterer Ligen live und exklusiv in voller Länge.

FC St. Pauli gegen Karlsruhe im Liveticker auf SPOX

Auch in unserem Liveticker-Kalender werdet Ihr fündig, wenn es Euch um die 2. Liga geht. Wählt dort einfach die Konferenz oder das Einzelspiel aus und verpasst keine Torchance!

2. Bundesliga: Der 12. Spieltag

Gestern ging es bereits rund in Liga Zwei, auch in den kommenden Tagen warten spannende Spiele. Unter anderem treffen Aue und Heidenheim im Kampf um den vierten Platz aufeinander.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 25.10.2019 18.30 Uhr Holstein Kiel VfL Bochum 25.10.2019 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 FC Erzgebirge Aue 26.10.2019 13 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 26.10.2019 13 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 26.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Arminia Bielefeld 27.10.2019 13.30 Uhr VfL Osnabrück SpVgg Greuther Fürth 27.10.2019 13.30 Uhr Heidenheim FC Sankt Pauli 27.10.2019 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Jahn Regensburg 28.10.2019 20.30 Uhr Sandhausen SV Wehen

FC St. Pauli und KSC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

St. Pauli muss auf ganze acht Akteure verzichten, bei Karlsruhe fallen lediglich Marco Djuricin und Sven Müller aus. Das könnten die Startformationen sein:

St. Pauli: Himmelmann - Zander, Carstens, Östigard, Buballa - Knoll, Becker - Miyaichi, Möller Daehli, Sobota - Diamantakos

Himmelmann - Zander, Carstens, Östigard, Buballa - Knoll, Becker - Miyaichi, Möller Daehli, Sobota - Diamantakos Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Fröde, Wanitzek - Choi, A. Fink - P. Hofmann

2. Liga: Zahlen und Fakten zu St. Pauli und Karlsruhe

Zuhause braucht sich St. Pauli nicht zu verstecken, die Hamburger belegen den sechsten Platz der Heimtabelle.

Auch der KSC ist jedoch nicht zu unterschätzen, er ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen.

Auch am Millerntor lief es für Karlsruhe zuletzt gut. Drei der jüngsten vier Gastspiele gewann der KSC dort.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag

Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle, sowohl von den Aufstiegs- als auch den Aufstiegsrennen sind sie jedoch nicht allzu weit entfernt.