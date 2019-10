2. Bundesliga live: Der 9. Spieltag heute im TV, Livestream und Liveticker

Vor der Länderspielpause rollt in der 2. Bundesliga ab dem heutigen Freitag noch einmal der Ball. Alle Informationen zum Spielplan, der Tabelle und Euren Möglichkeiten, die Spiele im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Um die Highlights aller Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen, sichert Euch hier Euren kostenlosen DAZN-Probemonat.

2. Liga: Welche Spiele finden heute statt?

In der 2. Liga finden am Freitagabend zwei Spiele statt, jeweils ab 18.30 Uhr. In Stuttgart empfängt der Tabellenführer das Schlusslicht aus Wiesbaden, im anderen Duell trifft der SV Darmstadt 98 auf den Karlsruher SC.

2. Bundesliga live: Der 9. Spieltag heute im TV und Livestream

Live könnt Ihr die Begegnungen in Deutschlands zweithöchster Fußballliga nur auf Sky sehen. Der Sender zeigt alle Duelle in voller Länge, so auch die heutigen zwischen Darmstadt und Karlsruhe bzw. Stuttgart und Wehen. Das Programm startet immer eine halbe Stunde vor dem Anpfiff der Spiele und kann sowohl am Fernseher als auch via Sky Go auf Eurem Computer, Tablet oder Smartphone empfangen werden.

Die Höhepunkte findet Ihr immer 40 Minuten nach Spielende auf DAZN. Dort warten unter anderem Live-Übertragungen aus der Königsklasse, der Europa League, der Bundesliga und vielen weiteren Ligen sowie US-Sport oder Tennis auf Euch. Hier könnt Ihr den Dienst einen Monat lang gratis ausprobieren, anschließend würde er 11,99 Euro monatlich oder 119,99 jährlich kosten.

© getty

2. Liga: Der 9. Spieltag im Liveticker auf SPOX

Neben zahlreichen anderen Events findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender auch sämtliche Zweitligapartien. Guckt dort einfach mal vorbei, falls Ihr kein Abonnement der Pay-TV-Dienste besitzt und dennoch keine Minute verpassen möchtet. Die Livetickern zu Stuttgart gegen Wehen und Darmstadt gegen den KSC findet Ihr hier.

2. Bundesliga, 9. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Dies sind alle Begegnungen dieses Wochenendes, inklusive der Links zu den jeweiligen SPOX-Livetickern:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam Spox-Liveticker 04.10.2019 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC Liveticker 04.10.2019 18.30 Uhr VfB Stuttgart SV Wehen Liveticker 05.10.2019 13 Uhr Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth Liveticker 05.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 Liveticker 05.10.2019 13 Uhr Sandhausen FC Erzgebirge Aue Liveticker 06.10.2019 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg St. Pauli Liveticker 06.10.2019 13.30 Uhr Heidenheim VfL Bochum Liveticker 06.10.2019 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg Liveticker 07.10.2019 20.30 Uhr VfL Osnabrück Arminia Bielefeld Liveticker

2. Liga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

An der Tabellenspitze bahnt sich ein Dreikampf an. Der VfB Stuttgart konnte sich im direkten Duell gegen die Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende etwas absetzen, der HSV lauert mit drei Punkten Abstand knapp hinter den Schwaben. Im Keller befindet sich aktuell der SV Wehen Wiesbaden, auf den in Stuttgart diese Woche keine leichte Aufgabe wartet. Das Tabellenmittelfeld liegt noch relativ nah beisammen, nur fünf Punkte trennen Hannover auf Platz 15 und Heidenheim auf Platz 5.