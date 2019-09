Im Unterhaus des deutschen Fußballs trifft heute Erzgebirge Aue auf Dynamo Dresden. Die 2. Bundesliga LIVE im TV und Livestream verfolgen? SPOX zeigt Euch, wie's geht!

Sichere dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und schau alle Highlights der 2. Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff.

Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden: Wann und wo wird gespielt?

Angestoßen wird am heutigen Sonntag, dem 29. September, um 13.30 Uhr. Zeitgleich laufen in der 2. Bundesliga zwei weitere Partien.

Spielort ist heute das Erzgebirgsstadion in Aue. 1928 erstmals eröffnet, passen in der heutigen Form rund 16.500 Zuschauer in das Stadion, das seit 2017 ein reines Fußballstadion ist.

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden heute LIVE: So seht Ihr die 2. Bundesliga im TV und Livestream

Live und exklusiv gibt's das Spiel bei Sky. Der Pay-TV-Sender mit Sitz in München lässt Euch die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz.

Kommentieren wird Ulli Potofski. Der mittlerweile 67 Jahre alte gelernte Koch ist ein echtes Urgestein bei Sky, bereits seit 2006 kommentiert der ehemalige Schlagersänger für den Pay-TV-Sender, der bis 2009 noch Premiere hieß.

Streamen könnt Ihr das Spiel bei SkyGo (per App abrufbar) und Sky Ticket (monatlich kündbar). Beide Angebote liegen hinter einer Bezahlschranke.

DFB-Sportgericht: Diese Klubs zahlten in der Saison 2018/19 am meisten Strafe © getty 1/28 Das DFB-Sportgericht hat in der vergangenen Saison 3.269.050 Euro an Strafe für unsportliches Verhalten von Fans verhängt. Das geht aus der Auswertung der Urteile des Spieljahres 2018/19 der höchsten drei deutschen Ligen hervor. © getty 2/28 Laut Strafenkatalog kostet das Abbrennen eines pyrotechnischen Gegenstandes in der 1. Liga 1000 Euro (2. Liga: 600, 3. Liga: 300), Abschießen 3000 Euro (2. Liga: 1500, 3.: 750), Unsportliche Botschaften auf Bannern 8000 Euro (2. Liga: 4000, 3.: 2000). © getty 3/28 SPOX präsentiert die 25 deutschen Profiklubs mit den höchsten Strafen für Pyro, Plakate und Becherwürfe der Spielsaison 2018/19. © getty 4/28 Platz 25: 1. FC Nürnberg (Bundesliga) - 39.000 Euro Gesamtstrafe © getty 5/28 Platz 24: Bayer Leverkusen (Bundesliga) - 39.750 Euro Gesamtstrafe © imago images 6/28 Platz 23: 1. FC Köln (2. Bundesliga) - 40.700 Euro Gesamtstrafe © getty 7/28 Platz 22: VfL Bochum (2. Bundesliga) - 41.050 Euro Gesamtstrafe © getty 8/28 Platz 21: VfL Osnabrück (3. Liga) - 42.150 Euro Gesamtstrafe © imago images 9/28 Platz 20: FSV Mainz 05 (Bundesliga) - 44.000 Euro Gesamtstrafe © imago images 10/28 Platz 19: Hallescher FC (3. Liga) - 44.375 Euro Gesamtstrafe © imago images 11/28 Platz 18: Carl-Zeiss Jena (3. Liga) - 52.860 Euro Gesamtstrafe © getty 12/28 Platz 17: Eintracht Braunschweig (3. Liga) - 64.680 Euro Gesamtstrafe © getty 13/28 Platz 16: Hannover 96 (Bundesliga) - 72.500 Euro Gesamtstrafe © getty 14/28 Platz 15: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) - 90.000 Euro Gesamtstrafe © getty 15/28 Platz 14: FC Schalke 04 (Bundesliga) - 106.000 Euro Gesamtstrafe © getty 16/28 Platz 13: Werder Bremen (Bundesliga) - 109.000 Euro Gesamtstrafe © getty 17/28 Platz 12: FC St. Pauli (2. Bundesliga) - 116.800 Euro Gesamtstrafe © getty 18/28 Platz 11: Union Berlin (2. Bundesliga) - 121.500 Euro Gesamtstrafe © getty 19/28 Platz 10: Hertha BSC Berlin (Bundesliga) - 132.250 Euro Gesamtstrafe © getty 20/28 Platz 9: Dynamo Dresden (2. Bundesliga) - 143.225 Euro Gesamtstrafe © getty 21/28 Platz 8: Hansa Rostock (3. Liga) - 146.375 Euro Gesamtstrafe © getty 22/28 Platz 7: VfB Stuttgart (Bundesliga) - 154.000 Euro Gesamtstrafe © getty 23/28 Platz 6: Eintracht Frankfurt (Bundesliga) - 162.000 Euro Gesamtstrafe © getty 24/28 Platz 5: 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga) - 166.850 Euro Gesamtstrafe © getty 25/28 Platz 4: Fortuna Düsseldorf (Bundesliga) - 174.125 Euro Gesamtstrafe © getty 26/28 Platz 3: FC Bayern München (Bundesliga) - 215.150 Euro Gesamtstrafe © getty 27/28 Platz 2: Borussia Dortmund (Bundesliga) - 241.000 Euro Gesamtstrafe © getty 28/28 Platz 1: Hamburger SV (2. Bundesliga) - 294.150 Euro Gesamtstrafe

Die 2. Bundesliga im Liveticker

Wie Ihr es von uns gewohnt seid, tickern wir alle Spiele der 2. Bundesliga live für Euch - einzeln und in der Konferenz. Zum Liveticker zum Spiel Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden geht's hier entlang, die Konferenz findet Ihr hier.

2. Bundesliga heute: Diese Partien stehen an

Neben dem Ostduell zwischen Aue und Dresden stehen noch zwei weitere Partien auf dem Programm:

Uhrzeit Heim Gast 13.30 Uhr FC St. Pauli SV Sandhausen 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel 13.30 Uhr Erzgebirge Aue Dynamo Dresden

© getty

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei Aue müssen Breitkreutz und Kempe mit Knieproblemen passen, bei Dresden fehlt Nikalaou mit einer Rotsperre.

Erzgebirge Aue : Männel - Kalig, Gonther, Mihojevic, Rizzuto - Fandrich, Riese, Hochscheidt - Baumgart, Testroet, Nazarov

: Männel - Kalig, Gonther, Mihojevic, Rizzuto - Fandrich, Riese, Hochscheidt - Baumgart, Testroet, Nazarov Dynamo Dresden: K. Broll - Wahlqvist, Ballas, Ehlers - Atik, J. Müller, Burnic, C. Löwe - Klingenburg - Jeremejeff, Koné

Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden: Der Direktvergleich

Bisher trafen die Teams 16 Mal im Rahmen der 2. Bundesliga aufeinander, zu Buche stehen sieben Aue-Siege, vier Unentschieden und fünf Erfolge der Dresdner. Auffällig sind die vielen gefallenen Tore, insgesamt zappelte der Ball 55 Mal im Netz - im Schnitt also fast 3,5 Mal pro Spiel.

Die vergangenen drei Partien: