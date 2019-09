2. Bundesliga live: VfB Stuttgart – VfL Bochum heute im TV, Livestream und Liveticker

Der fünfte Spieltag der 2. Bundesliga neigt sich dem Ende zu, abschließend erwartet der VfB Stuttgart zuhause den VfL Bochum. Wo die Partie im TV, Livestream oder Liveticker stattfindet, sagen wir euch hier bei SPOX.

VfB Stuttgart - VfL Bochum: Termin und Austragungsstätte

Die letzte Begegnung des fünften Spieltags wird wie gewohnt am Abend stattfinden. Um 20.30 Uhr wird Manuel Gräfe sie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart anpfeifen.

2. Bundesliga live: VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum heute im TV und Livestream

Sky besitzt in dieser Saison die Exklusivrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga. Wenn Ihr Stuttgart und Bochum also live sehen möchtet, müsst Ihr dies über den Pay-TV-Sender tun. Eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnt dort die Übertragung mit Kommentator Jonas Friedrich.

Alternativ könnt Ihr das Programm auch per App streamen - mit Sky Go. So habt Ihr überall Zugriff auf die Ausstrahlung, vorausgesetzt Ihr besitzt ein internetfähiges Endgerät. Den gesamten fünften Spieltag könnte man zudem per Sky Ticket erwerben.

2. Liga: VfB Stuttgart - VfL Bochum im Liveticker auf SPOX

Möchtet Ihr kein Geld ausgeben und dennoch auf dem Laufenden bleiben, könnt Ihr unseren SPOX-Liveticker nutzen. Dort bleibt Ihr immer up to date.

Stuttgart gegen Bochum: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften heute starten:

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Phillips, Badstuber, Insua - Karazor - Klement, Castro - Didavi - Wamangituka, Gomez

2. Liga: Alle Ergebnisse des fünften Spieltags

Größtenteils ist der Spieltag bereits Geschichte, Tabellenführer Hamburg konnte sich im Nordderby gegen Hannover deutlich mit 3:0 durchsetzen.

Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 1. FC Nürnberg 2 - 2 1. FC Heidenheim SV Sandhausen 1 - 0 SV Darmstadt 98 SG Dynamo Dresden 3 - 3 FC Sankt Pauli SV Wehen Wiesbaden 0 - 5 SSV Jahn Regensburg Arminia Bielefeld 2 - 2 SpVgg Greuther Fürth VfL Osnabrück 3 - 0 Karlsruher SC Holstein Kiel 1 - 1 FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 3 - 0 Hannover 96

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Der VfB Stuttgart befindet sich momentan in der Verfolgersituation - mit einem Sieg könnten die Schwaben auf den zweiten Platz klettern.