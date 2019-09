2. Bundesliga live: Jahn Regensburg – VfB Stuttgart heute im TV, Livestream und Liveticker

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ball rollt wieder in der 2. Bundesliga. Am sechsten Spieltag erwartet Jahn Regensburg den VfB Stuttgart - hier erfahrt Ihr, wo das Ganze live im TV, Livestream und Liveticker stattfindet.

Jahn Regensburg gegen den VfB Stuttgart: Termin und Austragungsstätte

Zur Rückkehr der 2. Bundesliga empfängt Jahn Regensburg heute den VfB Stuttgart in der Continental-Arena. Seit der Saison 2015/16 ist das Stadion die Heimat des Spiel- und Sportvereins, los geht die Partie um 13 Uhr.

2. Bundesliga live: Jahn Regensburg - VfB Stuttgart heute im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison exklusiv auf Sky ausgestrahlt. Ab 12.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, Kommentator Jürgen Schmitz übernimmt dann eine halbe Stunde später. Parallel dazu könnt Ihr auch die Samstags-Konferenz zum 6. Spieltag wählen.

Falls Ihr kein TV-Gerät in Eurer Nähe habt, könnt Ihr die Begegnung auch per Livestream empfangen. Mit Sky Go läuft die Partie auf Eurem Tablet, Smartphone und allen weiteren internetfähigen Endgeräten. Bei Sky Ticket kostet der gesamte Spieltag 15 Euro.

Regensburg gegen Stuttgart im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX könnt Ihr die Partie natürlich wie immer verfolgen. Greift dafür einfach zu unserem Liveticker - entweder in der Konferenz oder dem Einzelspiel.

2. Bundesliga: Die Aufstellungen von Regensburg und Stuttgart

So könnten beide Teams heute auflaufen:

Jahn Regensburg: Meyer - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Stolze, George - Grüttner, Wekesser

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Kempf, Badstuber, Insua - Karazor - Klement, Castro - Didavi - Wamangituka, Gonzalez

2. Bundesliga: Der 6. Spieltag im Überblick

Hier findet Ihr einen Überblick der sonstigen Partien des heutigen Spieltags. Unter Anderem steigt am Montag das Hamburger Derby zwischen St. Pauli und dem HSV.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Fr, 13.09.19 18.30 Uhr Karlsruher SC SV Sandhausen Fr, 13.09.19 18.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth SV Wehen Wiesbaden Sa, 14.09.19 13.00 Uhr SSV Jahn Regensburg VfB Stuttgart Sa, 14.09.19 13.00 Uhr 1. FC Heidenheim Holstein Kiel Sa, 14.09.19 13.00 Uhr Hannover 96 Arminia Bielefeld So, 15.09.19 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue VfL Osnabrück So, 15.09.19 13.30 Uhr VfL Bochum SG Dynamo Dresden So, 15.09.19 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 1. FC Nürnberg Mo, 16.09.19 20.30 Uhr FC St. Pauli Hamburger SV

Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Der VfB Stuttgart befindet aktuell in der Verfolgerposition. Nur zwei Punkte Rückstand haben die Schwaben auf den HSV, ihr Gegner Regensburg hingegen sitzt im Tabellenmittelfeld.