Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ab heute geht es in der 2. Liga wieder rund, zum Auftakt des 8. Spieltags trifft die Arminia Bielefeld auf den VfB Stuttgart. Alles was Ihr rund um das Spiel und seine Übertragung im TV, Livestream und Liveticker wissen müsst, findet Ihr hier.

Bielefeld gegen Stuttgart: Wo und wann findet die Partie statt?

Das heutige Topspiel wird auf dem heimischen Rasen der Bielefelder in der Schüco-Arena ausgetragen. 26.515 Zuschauer finden dort einen Platz, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Die zweite Bundesliga wird in voller Länge exklusiv auf Sky übertragen. Die Vorberichterstattung zur Arminia und dem VfB startet bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn, Sven Haist wird Euch durch den Abend begleiten. Zur gleichen Zeit startet Sky auch eine Konferenzschaltung, in der Ihr auch die weiteren Begegnungen verfolgen könnt.

Der Pay-TV-Sender strahlt sein Programm sowohl im TV als auch in einem Livestream aus. Alles, was Ihr dafür benötigt, sind Sky Go auf Eurem PC, Tablet oder Smartphone sowie eine Internetverbindung.

2. Liga: Bielefeld gegen Stuttgart im Liveticker

Für diejenigen unter Euch, die kein Sky-Abonnement besitzen, gibt es auf unserer Seite genau das Richtige. Mit unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion - stöbert einfach durch unseren Kalender und guckt, was Euch sonst noch gefällt.

2. Liga: Der 8. Spieltag im Überblick

Die heutige Begegnung ist sicherlich die meisterwartete des 8. Spieltags, schließlich trifft der Tabellenführer auf den Drittplatzierten. Doch auch am Samstag wird es spannend, wenn sich im Abstiegskampf der VfL Bochum und der SV Darmstadt 98 begegnen. Hier seht Ihr alle Partien:

Anstoß Heimteam Gastteam 27.09.19, 18.30 Uhr Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 27.09.19, 18.30 Uhr SV Wehen VfL Osnabrück 28.09.19, 13 Uhr Karlsruher SC Heidenheim 28.09.19, 13 Uhr VfL Bochum SV Darmstadt 98 28.09.19, 13 Uhr Jahn Regensburg Hamburger SV 29.09.19, 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue SG Dynamo Dresden 29.09.19, 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel 29.09.19, 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Sandhausen 30.09.19, 20.30 Uhr Hannover 96 1. FC Nürnberg

2. Liga: Zahlen und Fakten zu Bielefeld und Stuttgart

Bielefeld und Stuttgart sind die einzigen beiden Zweitligateams, die bislang noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren haben. Von ihren jeweils acht Pflichtspielen gewann Stuttgart sechs und Bielefeld fünf - der Rest endete unentschieden.

In der 2. Bundesliga begegneten sich die Vereine erst zweimal - beide Duelle gewannen die Schwaben.

Auch insgesamt konnten die Stuttgarter in den direkten Duellen überzeugen. Bei 10 Unentschieden gewann der VfB 18 der 37 Aufeinandertreffen, nur die Hälfte ging an Bielefeld.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der VfB thront aktuell an der Tabellenspitze, Bielefeld befindet sich nur knapp dahinter. Mit einem Sieg würde die Arminia an Stuttgart vorbeiziehen, einzig der HSV könnte ihr dann die Rolle als Spitzenreiter streitig machen.