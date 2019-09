2. Bundesliga heute LIVE: So seht Ihr die Begegnungen im TV und Livestream

Heute wird der 7. Spieltag in der 2. Bundesliga eröffnet - wie Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr von SPOX.

Außerdem: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams und die Schiedsrichtergespanne

2. Bundesliga: Diese Spiele stehen heute an

Zwei Duelle stehen auf dem Plan und vor allem in Kiel geht es früh in der Saison schon um vieles. Beide Teams sind unter ihren Möglichkeiten gestartet, Kiel wechselte zuletzt sogar schon den Trainer und setzte Andre Schubert vor die Türe.

Uhrzeit Heim Gast Spielort 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Darmstadt 98 Voith-Arena 18.30 Uhr Holstein Kiel Hannover 96 Holstein-Stadion

Wie lange Mirko Slomka noch in Hannover an der Seitenlinie steht, dürfte sich auch anhand der Eindrücke aus dem heutigen Spiel zeigen. Platz 15 ist nicht der Anspruch des Teams aus Niedersachsen, das Ziel - die sofortige Rückkehr in die Bundesliga - ist jedoch schon in weite Ferne gerückt.

Ideale Saisonstarts legten auch Darmstadt und Heidenheim nicht hin, beide sind aber immerhin im Mittelfeld der Tabelle zu finden. Der Sieger heute kann den Blick nach oben richten, vor allem Heidenheim liegt mit nur vier Punkten Rückstand auf Platz drei noch gut im Rennen um einen eventuellen Aufstieg.

2. Bundesliga: Die teuersten Neuzugänge aller Zeiten © getty 1/21 Zuletzt wechselte Silas Wamangituka für 8 Millionen Euro vom FC Paris zum VfB Stuttgart - eine stattliche Summe für einen Transfer in die 2. Bundesliga. Wer die teuersten Transfers im Unterhaus waren, zeigt Euch SPOX. © getty 2/21 Platz 14 - David Kinsombi (Hamburger SV): Kam zur Saison 2019/2020 für 3 Millionen Euro von Holstein Kiel zum HSV. © getty 3/21 Platz 14 - Florian Kainz (1. FC Köln): Wechselte 2018/2019 für 3 Millionen Euro von Werder Bremen ans Geißbockheim. © getty 4/21 Platz 14 - Simon Terodde (VfB Stuttgart): Wechselte 2016/17 für 3 Millionen Euro vom VfL Bochum zum VfB Stuttgart. © getty 5/21 Platz 14 - Stefan Aigner (TSV 1860 München): Verließ 2012/13 Eintracht Frankfurt für 3 Millionen Euro und schloss sich dem damaligen Zweitligisten 1860 München an. © getty 6/21 Platz 14 - Stefan Ilsanker (RB Leipzig): Kam 2015/16 für 3 Millionen Euro aus Salzburg zu RB. © getty 7/21 Platz 14 - Peter Gulacsi (RB Leipzig): Ebenfalls 3 Millionen Euro, ebenfalls aus Salzburg, ebenfalls 2015/16, ebenfalls nach Sachsen. © getty 8/21 Platz 14 - Demba Ba (TSG Hoffenheim): Kam 2007/08 für 3 Millionen Euro aus dem belgischen Mouscron zur TSG. © getty 9/21 Platz 13 - Niklas Hauptmann (1. FC Köln): Für 3,4 Millionen Euro von Dynamo Dresden ins Rheinland (2018/19). © getty 10/21 Platz 11 - Louis Schaub (1. FC Köln): Wechselte 2018/19 für 3,5 Millionen Euro von Rapid Wien zum Effzeh. © getty 11/21 Platz 11 - Marcel Halstenberg (RB Leipzig): Verließ 2015/16 den FC St. Pauli für 3,5 Millionen Euro in Richtung Sachsen. © getty 12/21 Platz 10 - Emil Forsberg (RB Leipzig): Kam 2015/16 für 3,7 Millionen Euro aus Malmö zu den Roten Bullen. © getty 13/21 Platz 9 - Dominick Drexler (1. FC Köln): Schloss sich den Kölnern 2018/19 für 4,5 Millionen Euro an (vorher FC Midtjylland). © getty 14/21 Platz 6 - Benjamin Pavard (VfB Stuttgart): Wechselte 2016/17 für 5 Millionen Euro aus dem französischen Lille ins Ländle. © getty 15/21 Platz 6 - Massimo Bruno (RB Leipzig): Verließ 2014/15 den RSC Anderlecht für 5 Millionen Euro gen Leipzig. © getty 16/21 Platz 6 - Chinedu Obasi (TSG Hoffenheim): 2007/08 von FK Lyn (Norwegen) für 5 Millionen Euro zur TSG. © getty 17/21 Platz 5 - Atinc Nukan (RB Leipzig): Kam 2015/16 von Besiktas zu RB (6 Millionen Euro). © getty 18/21 Platz 3 - Omer Damari (RB Leipzig): Schloss sich 2014/15 für 7 Millionen Euro dem Ost-Klub an (vorher Austria Wien). © getty 19/21 Platz 3 - Carlos Eduardo (TSG Hoffenheim): Kam 2007/08 von Gremio (Brasilien) für 7 Millionen Euro zu den Kraichgauern. © imago images 20/21 Platz 1 - Silas Wamangituka (VfB Stuttgart): Wechselte zur Saison 2019/2020 für 8 Millionen Euro vom FC Paris nach Schwaben. © getty 21/21 Platz 1 - Davie Selke (RB Leipzig): Verließ 2015/16 den Bundesligisten Werder Bremen und ging für 8 Millionen Euro zu RB.

2. Bundesliga heute LIVE: So seht Ihr die Begegnungen im TV und Livestream

Die Exklusivrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch beide Partien live und in voller Länge und lässt Euch dabei die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz.

Auch einen Stream gibt es von Sky, empfangbar ist dieser entweder via SkyGo (im TV-Abo enthalten) oder Sky Ticket (monatlich kündbar). Schon gewusst? 40 Minuten nach Abpfiff gibt's die Highlights aller Spiele bei DAZN.

Die 2. Bundesliga im Liveticker

Auch wir sind für Euch live mit von der Partie - im Liveticker. Klickt rein und verpasst kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98: Voraussichtliche Aufstellungen, Schiedsrichter

Leiten wird die Partie Florian Badstübner, ihm stehen seine Assistenten Patrick Hanslbauer und Roman Potemkin zur Seite.

1. FC Heidenheim : Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Kerschbaumer, Schnatterer - Leipertz, Kleindienst

: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Kerschbaumer, Schnatterer - Leipertz, Kleindienst SV Darmstadt 98: Stritzel - Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Paik - Heller, Marvin Mehlem, Skarke - Serd. Dursun

Holstein Kiel - Hannover 96: Voraussichtliche Aufstellungen, Schiedsrichter

Chef auf dem Platz ist heute Martin Thomsen, ihm assistieren Robin Braun und Diminik Jolk.