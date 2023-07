Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Sonntag im zweiten Gruppenspiel der WM 2023 auf Kolumbien. Wo die Partie heute live im Free-TV und Livestream läuft, zeigt Euch SPOX.

Mit einem Sieg über die Kolumbianerinnen, die schon vor dem Start der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Zündstoff gesorgt hatten, kann Deutschland womöglich schon den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Durch das 6:0 gegen Marokko zum Auftakt haben sich DFB-Frauen eine gute Ausgangslage geschaffen, am letzten Spieltag der Gruppenphase wartet dann Südkorea (3. August).

Die Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Kolumbien steigt am heutigen Sonntag um 11.30 Uhr deutscher Zeit.

Austragungsort ist das Sydney Football Stadium in der australischen Metropole Sydney.

DFB-Frauen bei der WM 2023: Spielplan von Gruppe H

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Ergebnis Mo., 24. Juli 2023 10.30 Uhr Deutschland Marokko Melbourne 6:0 Di., 25. Juli 2023 04.00 Uhr Kolumbien Südkorea Sydney 2:0 So., 30. Juli 2023 06.00 Uhr Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 11.30 Uhr Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 12.00 Uhr Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 12.00 Uhr Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM: Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie zwischen Deutschland und Kolumbien wird wie alle anderen Spiele der Weltmeisterschaft 2023 im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Es ist also kein Abonnement nötig, um die Spiele in Australien und Neuseeland live zu sehen.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wo das zweite Gruppenspiel der DFB-Frauen im Free-TV und Livestream läuft.

Frauen WM: Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV?

Die ARD und das ZDF teilen sich in Deutschland die Übertragungsrechte an der WM. Für die Partie der DFB-Frauen gegen Kolumbien ist am heutigen Sonntag das Erste im Einsatz.

Durch das zweite Gruppenspiel begleiten Euch Moderator Claus Lufen, Expertin Nia Künzer und Kommentator Bernd Schmelzer.

Frauen WM: Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute live im Livestream?

Die ARD bietet auch einen Livestream an. Diesen könnt Ihr unter sportschau.de abrufen.

Frauen WM: Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen Deutschland und Kolumbien live zu sehen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten alle Spiele der DFB-Frauen bei der Weltmeisterschaft in einem ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker für Deutschland gegen Kolumbien.

Frauen WM: Wo läuft Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb: Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 2. Spieltag (Gruppenphase)

2. Spieltag (Gruppenphase) Datum: 30. Juli 2023

30. Juli 2023 Uhrzeit: 11.30 Uhr (MEZ)

11.30 Uhr (MEZ) Ort: Sydney Football Stadium, Sydney (Australien)

Sydney Football Stadium, Sydney (Australien) TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

Deutschland in Gruppe H: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag