Frauen WM, Achtelfinale: So kommt Deutschland weiter und das sind die möglichen Gegner

Die deutsche Nationalmannschaft kämpft bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland aktuell um ein Achtelfinalticket. SPOX verrät, wie die deutsche Auswahl dieses Ziel erreichen kann und welcher Gegner warten würde.

In Australien und Neuseeland wird im Rahmen der neunten Weltmeisterschaft der Frauen bereits seit dem 20. Juli Fußball gespielt. Mit Abschluss des zweiten Vorrundenspieltags richtet sich der Blick langsam aber sicher in Richtung K.o.-Phase und Achtelfinale. Ein Ziel, das auch die deutsche Nationalmannschaft anstrebt, dafür allerdings noch im dritten und letzten Vorrundenspiel abliefern muss.

Bislang konnte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch nicht die dafür benötigten Punkte sammeln. Zwar begann das Turnier hervorragend mit einem klaren 6:0-Sieg gegen Marokko. Im zweiten Spiel gegen Kolumbien musste man jedoch in der Nachspielzeit noch einen herben Dämpfer hinnehmen, als Manuela Vanegas die 1:2-Niederlage Deutschlands besiegelte.

Noch ist das DFB-Team jedoch gut mit dabei, in der Tabelle der Gruppe H liegt man mit drei Zählern auf Platz zwei, was für einen Einzug ins Achtelfinale genügen würde.

Frauen WM: Die Ergebnisse der Gruppe H

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko 6:0 Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea 2:0 Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko 0:1 Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien 1:2 Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien -:- Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland -:- Brisbane

© getty Das DFB-Team kämpft bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland um den Einzug ins Achtelfinale.

Frauen WM, Achtelfinale: So kommt Deutschland weiter

Deutschland bestreitet am Donnerstag, den 3. August, gegen Südkorea das letzte Spiel der Vorrunde. Mit diesem Spiel wird sich entscheiden, ob der EM-Zweite eine Runde weiterzieht oder nicht.

Mit einem Sieg über die Südkoreanerinnen wäre das DFB-Team auf jeden Fall im Achtelfinale. Einzig zu klären gäbe es in diesem Fall nur noch, ob als Gruppenerster oder Gruppenzweiter. Sollte Kolumbien gegen Marokko verlieren, würde Deutschland aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen. Marokko kann mit einem extrem hohen Sieg über Kolumbien Deutschland bei Punktgleichheit nur noch theoretisch einholen.

Doch es muss nicht unbedingt ein Sieg her. Sollte Tabellenführer Kolumbien Marokko bezwingen, würde Alexandra Popp und Co. bereits ein Remis gegen Südkorea genügen. Aber auch eine Niederlage gegen Südkorea wäre sogar verkraftbar. In diesem Spiel darf die Differenz nicht vier Tore überschreiten (nach der Tordifferenz entscheidet nämlich die Anzahl der geschossenen Tore).

Alles im allen sieht die Situation der Deutschen nicht schlecht aus, doch wie könnte es danach weitergehen?

Frauen WM, Achtelfinale: Die möglichen Gegner von Deutschland

Egal, ob als Gruppenerster oder Gruppenzweiter, fest steht, dass Deutschland bei Einlösen des Achtelfinaltickets auf eine Mannschaft der starken Gruppe F antreten wird. Diese ist besonders umkämpft, die Französinnen haben jedoch die besten Karten auf den Gruppensieg und wären der Achtelfinalgegner Deutschlands, sollte das DFB-Team die Gruppe auf Platz zwei beenden.

Jamaika (Platz 2/4 Punkte) und Brasilien (Platz 3/3 Punkte) haben ebenfalls noch Chancen auf den Gruppensieg, sie werden jedoch wahrscheinlich eher den zweiten Platz unter sich ausmachen. Die potenziellen Achtelfinalgegner Deutschlands heißen also Frankreich, Jamaika und Brasilien.

Frauen WM: Die Tabelle der Gruppe F

Pl. Team Sp S U N Tore Diff. P. 1 Frankreich 2 1 1 0 2:1 1 4 2 Jamaika 2 1 1 0 1:0 1 4 3 Brasilien 2 1 0 1 5:2 3 3 4 Panama 2 0 0 2 0:5 -5 0

Frauen WM: Die Tabelle der Gruppe H