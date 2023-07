In Australien und Neuseeland geht es aktuell bei der Frauen-WM so richtig zur Sache. Wir vergleichen, wie schnell die Fußballerinnen im Vergleich zu den Männern sprinten.

Der Frauen-Fußball befindet sich seit Jahren schon im Aufschwung. Das spielerische Niveau steigt konstant, die Zuschauerzahlen in den Stadien und vor den TV-Geräten ebenso. All dies konnte man bereits im vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft erkennen. Bei der laufenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird nichts anderes erwartet. Das Großereignis ist seit dem 20. Juli im Gange, die deutsche Nationalmannschaft kriegt es in der Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun.

Ein Bereich, in dem es für die Spielerinnen zweifelsohne ebenfalls bergauf geht, ist der Sprint. Doch wie schnell sind die Fußballerinnen im Vergleich zu den Männern? Im Folgenden gibt es die Antwort.

Frauen WM 2023: Wie schnell sprinten die Fußballerinnen im Vergleich zu den Männern?

Klar ist, dass Männer in Sachen Sprintgeschwindigkeit die Nase vorn haben. Grund dafür sind die physischen Vorteile, die Männer in diesem Bereich haben, wie zahlreiche Studien schon bestätigt haben. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Fußballer um 10 Prozent schneller sind als die weibliche Fußballelite.

© getty

Was die Topzahlen betrifft, wird die Schere ein wenig größer. So verzeichnete in der vergangenen Bundesliga-Saison der Männer Karim Adeyemi von Borussia Dortmund mit 36,65 km/h die schnellste gemessene Sprintzeit. Bei den Frauen hingegen erreichte die Isländerin Sveindis Jonsdottir bei der Europameisterschaft ebenfalls beachtliche 31,7 km/h. Schnellste Deutsche im selben Turnier war Jule Brand. Bei ihrem schnellsten Sprint lief die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg 30,6 km/h.

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H

Morgen um 10.30 Uhr deutscher Zeit steigt die deutsche Auswahl ins Geschehen ein, wenn in Melbourne gegen Marokko das erste Gruppenspiel über die Bühne geht. Am 30. Juli geht es weiter gegen Kolumbien, ehe am 3. August gegen Südkorea das finale Gruppenspiel steigt.

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland Brisbane

Frauen WM 2023: Deutschlands Kader