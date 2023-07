WM 2023 - Lina Magull und Jule Brand exklusiv: “Man hört noch ein paar Sprüche”

Im exklusiven Interview mit SPOX und GOAL sprechen Lina Magull und Jule Brand über das Ziel WM-Titel, die Entwicklung des Frauenfußballs und ihre Trikot-Sammlungen, die sehr unterschiedliche Ausmaße haben.

Lina Magull und Jule Brand gehen mit großer Vorfreude und ambitionierten Zielen in die WM in Australien und Neuseeland - das haben die deutschen Nationalspielerinnen im exklusiven Interview bei SPOX und GOAL deutlich gemacht.

"Man muss schon mit dem Gedanken ins Turnier gehen, dass man Weltmeister werden möchte", sagte Magull: "Ich möchte jedes Spiel gewinnen, wir als Mannschaft wollen jedes Spiel gewinnen."

Für Brand ist ihre erste WM-Teilnahme etwas ganz Besonderes: "Es war immer ein Traum von mir, bei einer WM dabei zu sein. Jetzt diese Möglichkeit zu haben, ist sehr schön."

Jule Brand über Spanien: "Immer eklig"

Als großen Konkurrenten im Kampf um den WM-Titel sieht Brand das Team aus Spanien: "Spanien ist sehr gut. Ich finde es immer eklig, gegen Spanien zu spielen. Das waren immer die anstrengendsten Spiele, die ich hatte", berichtete die 20-Jährige: "Halb Barcelona ist dort. Man läuft eigentlich nur dem Ball hinterher, weil sie wirklich eine sehr gute Ballbesitz-Mannschaft sind."

Die Entwicklung des Frauenfußballs sieht Brand sehr positiv: "Der Frauenfußball hat sich sehr entwickelt, auch nochmal durch die vergangene EM. Frauenfußball hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Stadien werden jetzt gefüllt." Die Mittelfeldspielerin weiter: "Man hört zwar immer noch ein paar Sprüche, aber ich denke, es ist weniger geworden. Es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, die noch nicht zu Ende ist. Es muss auf jeden Fall noch etwas gemacht werden, aber wir sind auf einem guten Weg."

Erstmals laufen die deutschen Frauen bei einer WM mit einem Trikot mit Frauenschnitt auf, das aber das gleiche Design hat wie das der Männer, das schon bei der WM in Katar zum Einsatz kam. Magull sagte dazu: "Ich finde es sehr gut, dass wir zusammen ein Trikot haben. Einfach als kleines Zeichen, dass wir über das Trikot miteinander verbunden sind. Ich glaube, es ist auch für die Fans toll, dass man sich vielleicht nur ein Trikot kaufen muss, um beide Mannschaften zu unterstützen."

Lina Magull: "Habe zwischen 50 und 100 Trikots"

Bei der WM messen sich die besten Spielerinnen der Welt - eine gute Gelegenheit, mit Top-Spielerinnen das Trikot zu tauschen. Magull dazu: "Das Tauschen ergibt sich manchmal einfach. Wenn mir eine gegnerische Spielerin besonders gut gefallen hat, versuche ich, dadurch meine Wertschätzung auszudrücken, und frage, ob sie Lust hat zu tauschen. Insgesamt habe ich jetzt zwischen 50 und 100 Trikots."

Brand ist noch nicht so lange im Geschäft wie die 28 Jahre alte Magull. Ihre Trikotsammlung ist deshalb noch nicht ganz so groß: "Ich habe so sechs, sieben", erzählte sie: "Von den USA habe ich Sophia Smith. Von Spanien habe ich Aitana Bonmati. Sie ist meine Lieblingsspielerin und für mich ist sie auch eine der besten Spielerinnen der Welt. Alex Morgan wäre auch cool."

Magull will bei ihrem zweiten WM-Turnier eine Leistungsträgerin im deutschen Team sein: "Mein erstes großes Ziel ist es, als Stammspieler aufzulaufen und dann in jedem Spiel meine bestmögliche Performance abzugeben. Ich glaube, wenn ich das hinkriege, werden auch einige Tore und Vorlagen drin sein."