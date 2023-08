Deutschland vs. Südkorea heute live, Übertragung: Frauen WM im TV, Livestream und Liveticker

Das DFB-Team trifft heute im letzte Gruppenspiel bei der Frauen-WM 2023 auf Südkorea. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein Sieg, eine Niederlage - so liest sich bislang die Bilanz der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Auf den 6:0-Sieg über Marokko folgte im zweiten Duell gegen Kolumbien eine späte 1:2-Niederlage.

Das Achtelfinalticket ist also noch nicht eingetütet, dies soll aus deutscher Sicht nun am heutigen Donnerstag, den 3. August, im finalen Gruppenspiel gegen Südkorea erfolgen. Die Partie wird um 12 Uhr deutscher Zeit im Suncorp Stadium in Brisbane (Australien) angestoßen.

Frauen WM: Die Ergebnisse der Gruppe H

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Ort Mo., 24. Juli 2023 Deutschland Marokko 6:0 Melbourne Di., 25. Juli 2023 Kolumbien Südkorea 2:0 Sydney So., 30. Juli 2023 Südkorea Marokko 0:1 Adelaide So., 30. Juli 2023 Deutschland Kolumbien 1:2 Sydney Do., 3. August 2023 Marokko Kolumbien -:- Perth Do., 3. August 2023 Südkorea Deutschland -:- Brisbane

© getty Das DFB-Team kann gegen Südkorea den Achtelfinaleinzug perfekt machen.

Deutschland vs. Südkorea heute live, Übertragung: Frauen WM im TV und Livestream

Nachdem das vergangene Gruppenspiel der Deutschen gegen Kolumbien noch in der ARD zu sehen war, nimmt heute für das Duell gegen Südkorea wieder das ZDF das Zepter in die Hand und startet um 11.15 Uhr mit der Ausstrahlung der Vorberichte zum Spiel. Darum kümmert sich im Mainzer Studio des öffentlich-rechtlichen Senders folgendes Duo:

Moderator: Sven Voss

Expertin: Kathrin Lehmann

Wenn es dann ab 12 Uhr auf dem Rasen zur Sache geht, schaltet sich die Kommentatorin Claudia Neumann ein, die Euch durch das Spielgeschehen führt.

Dazu ist das ZDF auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Bei zdf.de wird die gesamte Partie live und kostenlos angeboten.

Deutschland vs. Südkorea heute live, Übertragung: Frauen WM im Liveticker

Wir bei SPOX tickern das Spielgeschehen in Australien live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - uns geht nichts durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Südkorea.

Deutschland vs. Südkorea heute live, Übertragung: Frauen WM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Südkorea

Deutschland vs. Südkorea Wettbewerb: Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 3. August 2023

3. August 2023 Uhrzeit: 12 Uhr

12 Uhr Ort: Suncorp Stadium, Brisbane (Australien)

Suncorp Stadium, Brisbane (Australien) TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

Frauen WM: Die Tabelle der Gruppe H

Vor dem 3. Spieltag liegt Deutschland auf Platz zwei, wäre somit Stand jetzt also qualifiziert fürs Achtelfinale. Allerdings muss noch das Ergebnis aus dem Spiel zwischen Kolumbien und Marokko abgewartet werden.