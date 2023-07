Es ist so weit: Deutschland ist bei der Frauen-WM zum ersten Mal gefragt, Marokko heißt der Gegner zum Auftakt. Wer das 1. Gruppenspiel im TV und Livestream zeigt / überträgt? SPOX verrät es!

Seit dem 20. Juli geht es in Australien und Neuseeland nun schon zur Sache, am heutigen Montag, den 24. Juli, kommt die deutsche Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erstmals zum Einsatz. Die Gegnerinnen zum Auftakt: Marokko.

Das erste Spiel der Deutschen steigt im Melbourne Rectangular Stadium an der Südküste Australiens. Acht Stunden Zeitverschiebung sind es von Deutschland bis dorthin, entsprechend früh geht es dementsprechend hierzulande los. Um 10.30 Uhr ist Anstoß.

Spielstätte und Zeitpunkt sind nun also geklärt, was noch fehlt ist die Übertragung. Hier werdet Ihr schlauer.

Deutschland vs. Marokko heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 1. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream?

Es war ein Kampf, bis die Übertragungsrechte Weltmeisterschaft verteilt waren. Nun ist aber alles in trockenen Tüchern, die ARD und das ZDF zeichnen für das Turnier verantwortlich. Die erste Begegnung der deutschen Frauen liegt in den Händen des ZDF, um 10 Uhr - also bereits eine halbe Stunde vor dem Spiel - starten die Vorberichte. Folgendes Team ist am Start:

Moderator: Sven Voss

Kommentatorinnen: Claudia Neumann und Tabea Kemme

Expertinnen: Kathrin Lehmann und Giulia Gwinn

Online stellt der öffentlich-rechtliche Sender die Partie natürlich auch zur Verfügung. Den Livestream findet Ihr in der ZDF-Mediathek.

© getty Deutschland bekommt es zum Auftakt mit Marokko zu tun.

Deutschland vs. Marokko heute live: 1. Gruppenspiel im Liveticker von SPOX

Wie gewohnt begleiten auch wir von SPOX das Spiel in voller Länge für Euch, und zwar in Schriftform. Mit unserem Liveticker müsst Ihr keine wichtige Aktion verpassen:

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Marokko.

Frauen WM, Deutschland vs. Marokko: Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Rauch, Doorsoun, Hendrich, Kleinherne - Däbritz, Leupolz - Popp, Magull, Bühl - Schüller

Frohms - Rauch, Doorsoun, Hendrich, Kleinherne - Däbritz, Leupolz - Popp, Magull, Bühl - Schüller Marokko: Errmichi - Redouani, Ait El Haj, Yas, Seghir - Ouzraoui, Chebbak, Nakkach, Saoud, Amani - Ayane

Frauen WM: Deutschland vs. Marokko heute live im Free-TV - Wichtigste Infos

