Die spanische Nationalmannschaft kriegt es heute im Rahmen des ersten Gruppenspieltags mit Costa Rica zu tun. Hier könnt Ihr das WM-Spiel beim Turnier in Katar live verfolgen.

Heute steigen auch die vier Teams der Gruppe E ins Turniergeschehen in Katar ein. Zum Auftakt bei der WM trifft mit Spanien der Weltmeister von 2010 auf Costa Rica. Die ganze Partie lässt sich im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Spanien vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Tag vier bei der Weltmeisterschaft in Katar: Die Gruppe E, in der auch Deutschland ist, steigt ins Geschehen ein. Während das DFB-Team um 14 Uhr bereits gegen Japan spielt, kriegt es drei Stunden später Spanien, der Weltmeister von 2010, mit Costa Rica zu tun. Die Furia Roja bestreitet das Turnier ohne Sergio Ramos und Thiago, gelingt den Spaniern ein Dreier zum Auftakt?

Vor Beginn: Die Partie der Gruppe E beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit und wird im al-Thumama-Stadion in Doha ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Spanien und Costa Rica.

Spanien vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spiels zwischen Spanien und Costa Rica kümmert sich heute die ARD. Die Partie ist also zur Gänze im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, parallel dazu auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de.

MagentaTV bietet zudem alle WM-Spiele an, so auch Spanien vs. Costa Rica heute.

Spanien vs. Costa Rica: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Sarabia, Dani Olmo - Morata

Unai Simon - Carvajal, Garcia, Laporte, Jordi Alba - S. Busquets - Gavi, Pedri - Sarabia, Dani Olmo - Morata Costa Rica: Navas - Martinez, Calvo, O. Duarte, Oviedo - Tejeda, Borges - Torres, Bennette - Campbell, Contreras

