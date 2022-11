In der Gruppe C absolvieren Mexiko und Polen ihr erstes Spiel bei der WM 2022. Wir tickern hier für Euch das Spiel ausführlich mit.

Die WM 2022 geht mit dem Spiel zwischen Mexiko und Polen aus der Gruppe C weiter. Gelingt Robert Lewandowski sein erstes Tor bei einer WM? Das und vieles mehr erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Mexiko vs. Polen: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Guillermo Ochoa fiebert seiner fünften WM entgegen - und kann das Duell mit Robert Lewandowski kaum erwarten. Der 37 Jahre alte Torhüter von El Tri will das erste WM-Tor des früheren Bayern-Stars unbedingt verhindern. "Wir dürfen ihm keine Chancen geben", sagte Ochoa.

Vor Beginn: Um 17 Uhr erfolgt im Stadium 974 in Doha der Anpfiff zum zweiten Spiel in der Gruppe C. Bereits um 11 Uhr begann die Partie zwischen Gruppenfavorit Argentinien und Saudi-Arabien.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen beim Liveticker der Partie Mexiko gegen Polen bei der WM 2022.

Mexiko vs. Polen: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mexiko: Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Jimenez, Vega

Polen: Szczesny - Bednarek, Glik, Kiwior - Cash, Zalewski - Krychowiak, Zielinski, D. Szymanski - Milik, Lewandowski

© getty Guillermo Ochoa ist der Rückhalt im mexikanischen Team.

Mexiko vs. Polen: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Mexiko gegen Polen übertragen heute das ZDF und MagentaTV live im TV und Livestream.

Im Free-TV beginnt das ZDF seine Übertragung um 16.05 Uhr. Für das ZDF führt Kathrin Müller-Hohenstein durch die Sendung, Per Mertesacker ist als Experte im Einsatz. Das Spiel kommentiert Claudia Neumann.

MagentaTV beginnt mit seinem Vorberichten zu der WM-Begegnung zwischen Mexiko und Polen um 16.15 Uhr. Ab 17 Uhr kommentiert Alex Klich.

Im kostenlosen Livestream zeigt das ZDF die Partie auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek. Den kostenpflichtigen Livestream von MagentaTV findet Ihr auch in der MagentaTV-App.

WM 2022: Die Gruppe C im Überblick