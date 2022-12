Béla Réthy verabschiedet sich nach letztem Spiel: "Es war eine große Ehre"

Béla Réthy hat sich nach dem letzten Spiel seiner beruflichen Karriere mit emotionalen Worten vom Publikum verabschiedet.

"Es freut mich, wenn es gefallen hat, und sorry an die, die ich nicht erreichen konnte", sagte der ZDF-Kommentator zum Ende der Live-Übertragung des WM-Halbfinals zwischen Frankreich und Marokko (2:0): "Es war mir, liebe Zuschauer, auf jeden Fall eine große, große Ehre. Tschüss und Adieu."

Auch Co-Kommentator Sandro Wagner würdigte Réthy nach Abpfiff der Partie: "Du hast alles erlebt und bist dir immer treu geblieben, du nimmst dich nie zu wichtig. Von ganzem Herzen: Von dir und deiner Generation können wir viel lernen. Danke Vorbild, Danke Legende, lieber Béla!"

Réthy, der am Mittwoch seinen 66. Geburtstag feierte, geht zum Ende des Jahres offiziell in den Ruhestand. In seiner TV-Karriere hat er drei WM-Endspiele (2002, 2010, 2018) und drei EM-Finals (1996, 2004, 2012) am Mikrofon begleitet.

"Ich wünsche mir fünf bis sechs Tore", hatte Réthy vor dem Spiel gesagt: "Ich wünsche mir, dass das Spiel aber trotzdem nach 90 Minuten vorbei ist, auch wenn es schlecht für die Quote ist. Damit wir noch ordentlich 'ne Tasse Pfefferminztee bekommen."