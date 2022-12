WM 2022: Wout Weghorst kontert "Idiot"-Aussage von Lionel Messi

Wout Weghorst hat auf die Beschimpfungen von Lionel Messi reagiert und seine Sicht der Dinge geschildert.

Nach der Verbalattacke von Lionel Messi, der Wout Weghorst nach dem WM-Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien (3:4 i.E.) als "Idiot" beschimpft hatte, hat sich der frühere Wolfsburger selbst zu Wort gemeldet. Dabei richtete er auch einige Vorwürfe an den Superstar der Albiceleste.

Gegenüber Gol sagte Weghorst wenige Momente nach dem Zwischenfall mit Messi: "Ich wollte ihm nach dem Spiel die Hand geben. Er ist nicht darauf eingegangen und hat etwas Unfreundliches zu mir gesagt, aber ich verstehe nicht so gut Spanisch. Ich bin sehr enttäuscht."

Das Viertelfinale zwischen Oranje und Argentinien war emotional extrem aufgeladen, ganze 17 Gelbe sowie eine Gelb-Rote Karte zeigte Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz und stellte damit einen WM-Rekord auf. Auch nach Schlusspfiff kochten die Emotionen hoch. Messi feierte aufreizend vor der niederländischen Bank und legte sich mit Bondcoach Louis van Gaal an, der den Argentinier vor dem Spiel öffentlich kritisiert hatte.

In der Mixed Zone bekam dann Weghorst den Zorn Messis zu spüren. Gerade, als der PSG-Star ein Interview geben wollte, lief Weghorst vorbei. Messi raunte ihn an: "Was guckst du so, du Idiot? Lauf weiter." Messi erklärte später, Weghorst habe die Argentinier auf dem Spielfeld provoziert und angerempelt. Der eingewechselte Oranje-Stürmer hatte den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand seiner Mannschaft egalisiert und die Niederländer in die Verlängerung gerettet.

Während das Turnier für die Niederlande beendet ist, trifft Argentinien im Halbfinale auf Kroatien. Das Spiel steigt am Dienstag um 20 Uhr.