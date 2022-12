Brasilien: Pep Guardiola offenbar Wunschkandidat für Tite-Nachfolge

Die Seleção soll künftig wohl von einem Nicht-Brasilianer trainiert werden. Steht Pep Guardiola dabei ganz oben auf der Liste?

Manchester Citys Coach Pep Guardiola ist offenbar der Wunschkandidat beim brasilianischen Verband für die Nachfolge von Tite als Nationaltrainer. Das berichtet die Mundo Deportivo.

Tite wird die Seleção nach dem bitteren WM-Viertelfinal-Aus gegen Kroatien nicht mehr weiter trainieren, das stand schon vor dem Turnier fest. Dem Bericht zufolge will man die Stelle des Nationaltrainers in Brasilien nun explizit mit einem Nicht-Brasilianer besetzen. Guardiola soll dabei der Name sein, der ganz oben auf der Liste steht.

Laut der Mundo Deportivo ist man sich in Brasilien durchaus darüber bewusst, dass Guardiola wohl nur sehr schwer aus Manchester loszueisen sein würde. Schließlich hat der Spanier erst Ende November seinen Vertrag bei den Engländern um zwei weitere Jahre bis 2025 verlängert. Als nächste Option habe der brasilianische Verband daher Betis-Trainer Manuel Pellegrini im Auge.